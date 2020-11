14/09/2020 Victoria Federica a été sévèrement critiquée pour avoir ignoré les mesures restrictives imposées par Covid-19 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD (J.RAMON GUISADO /)

MADRID, 6 (CHANCE)

Victoria Federica et Froilán ont été durement critiquées ces derniers jours pour rester totalement inconscientes de la situation sanitaire critique que traverse notre pays en raison de la pandémie de Covid-19. Et c’est que, loin de respecter les restrictions imposées pour éviter que le nombre d’infections n’augmente, les enfants d’Infanta Elena se sont fait prendre sans respecter les mesures de distanciation sociale, en sautant le couvre-feu imposé dans la capitale et sans le masque sur .

Cependant, les critiques ne semblent pas avoir affecté les neveux du roi Felipe VI, puisque Victoria Federica continue de profiter de son emploi du temps chargé et cette fois, nous l’avons revue dans la rue tard dans la nuit.

Très sérieuse, et collée à son téléphone portable en tout temps, la fille de l’Infante Elena a marché plusieurs fois d’un côté à l’autre dans le centre de la capitale sans avoir une direction claire. A cette occasion, cependant, la it girl n’a pas oublié le masque sanitaire et n’a pas violé les mesures de distanciation sociale, puisqu’elle était seule.

