Le 15 octobre, le sénateur Armando Benedetti a démissionné du parti U avec lequel il est arrivé au Congrès en 2018. Ce jeudi, les membres du Congrès ont surpris avec une vidéo dans laquelle il annonçait qu’il “marchait” vers l’Humain Colombie de Gustavo Petro.

“Le centre n’existe dans aucune théorie politique, ce qui se passe, c’est qu’en Colombie, les gens sont désolés de dire s’ils sont de droite ou de gauche”, a déclaré le sénateur.

De même, il a dit qu’il se considérait comme étant du centre gauche et qu’il s’y promenait et qu’il ne voyait Human Colombia que sur cette route. “Benedetti trace son chemin vers la Colombie humaine de Petro”a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Voici ce que dit Armando Benedetti:

Armando Benedetti annonce son arrivée à Human Colombia

Le sénateur Gustavo Petro, pour sa part, n’a écrit que sur son compte Twitter: “Bienvenue Benedetti”.

Par ailleurs, le sénateur a interrogé ce jeudi sur son Twitter: «LE CENTRE N’EXISTE PAS selon la théorie politique! Ensuite? Les gens qui sont généralement de droite mais qui s’habillent ou se caractérisent comme des gens de gauche appartiennent-ils au «centre»? Ou porteront-ils tous les deux des costumes en même temps?

Pour l’instant, on ne sait pas quelle sera la stratégie du politique pour 2022, s’il se présente à nouveau en tant que sénateur pour le mouvement Human Colombia ou il accompagnera pleinement la campagne présidentielle de Gustavo Petro.

La démission de l’U de Benedetti

Dans l’après-midi du 15 octobre, quelques heures après l’annonce du départ définitif de Roy Barreras du parti du “ U ”, le sénateur Armando Benedetti, de cette même communauté, a suivi l’exemple de son collègue et a signalé sa retraite du groupe politique. .

«On ne peut pas être dans un parti qui n’est ni l’opposition ni le gouvernement, qui n’aide pas la paix, qui n’aide pas le revenu de base, qui n’aide pas les microentreprises. Dans ce jeu, je pense que j’ai des restes et, par conséquent, je me calme. J’espère qu’ils sont également très calmes et heureux que je parte », a déclaré Benedetti.

Le sénateur Armando Benedetti a annoncé sa retraite du parti de ‘La U’

Barreras et Benedetti ont critiqué le gouvernement national, Indépendamment du fait que son propre parti, avec lequel ils ont réussi à atteindre le Congrès de la République, se déclare ami de l’actuel président.

Au total, les deux sénateurs – qui conserveront leurs sièges, comme la loi le permet – ont obtenu 182934 voix en 2018: 110358 pour Barreras et 72.576 pour Benedetti. De plus, ils étaient les sénateurs les plus éminents de La U.