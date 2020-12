Avec un but de Luis Díaz, Porto a remporté la Super Coupe du Portugal 2020 en battant Benfica 2-0 / (Autorisation: DirecTv Sports).

Dans l’après-midi du mercredi 23 décembre, le FC Porto de Portugal est devenu champion pour la vingt-deuxième fois de la Super Coupe Cândido de Oliveira.

Ce tournoi, qui affronte normalement les champions de la Ligue et de la Coupe du Portugal, mettait en vedette le célèbre ‘O classique’: confrontation entre les deux clubs de football les plus importants de ce pays: FC Porto à Porto et Benfica à Lisbonne.

Le club bleu a eu la participation des Colombiens Mateus Uribe et Luis Díaz à la finale disputée en un seul match au stade municipal d’Aveiro.

23 minutes après le début de la première mi-temps, un jeu qui nécessitait une révision par l’arbitre vidéo (VAR) a été analysé par le juge central du match et a fini par condamner un penalty, après une faute dans la zone du gardien grec Odysseas Vlachodimos sur l’attaquant de Porto, l’Iranien Mehdi. Taremi.

Les arbitres du VAR ont demandé à revoir le jeu en raison d’une éventuelle position déplacée de l’attaquant iranien, mais ils ont confirmé que le numéro 9 de Porto était activé et, en avançant le jeu, l’arbitre Hugo Miguel a sifflé un penalty pour l’équipe ‘Dragão ».

Dès les douze marches, le milieu de terrain Sérgio Oliveira a fait 1-0 du match à 25 minutes de la première mi-temps.

La première mi-temps s’est terminée par une paire de cartons jaunes et la seconde mi-temps s’est avancée après plusieurs modifications pour les deux clubs, dans lesquelles les occasions de marquer étaient partagées. Cependant, le changement de joueur clé en finale a été effectué par l’entraîneur Sérgio Conceinção, qui a donné accès à l’attaquant colombien Luis Díaz à la 77e minute au lieu de l’attaquant Mehdi Taremi.

Le match était ouvert jusqu’à la fin avec la possibilité que Benfica égalise, mais la présence de Díaz sur le terrain a mis fin au match 13 minutes après être entré sur le terrain.

Puis le moment du but avec lequel l’attaquant Guajiro condamné la finale 2-0 à 90 minutes après l’aide du mexicain Jesús Corona dans un ballon que la défense de Benfica a perdu en essayant de jouer:

Luis Díaz a condamné la finale 2-0 avec laquelle Porto a remporté le titre de super champion du Portugal contre Benfica / (Autorisation: DirecTv Sports).

Descendant l’aile gauche, Díaz, frais et nouvellement engagé, a réussi à se qualifier parmi les défenseurs de Benfica et à terminer le but rival sans angle. Il était intuitif et inscrit en tant que champion du 22e titre de l’histoire de Porto dans la compétition

Sur les 12 finales que Porto a disputées contre Benfica, le club bleu a remporté onze fois. Il s’agit de la 22e supercoupe du palmarès du club, qui a également vu des joueurs de la stature de Radamel Falcao García, Fredy Guarín, James Rodríguez et Jackson Martínez.

De son côté, il s’agit du troisième titre que Díaz remporte avec le club “ Dragão ” depuis qu’il a rejoint le champion lusitanien en juillet 2019, en provenance de Junior de Barranquilla. L’attaquant de Guajiro a remporté la Primeira Liga et la Coupe du Portugal 2020 cette même année.

