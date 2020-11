Agglomération de personnes lors des achats le jour de la journée sans IVAN à San Victorino. Photo: @BluRadioCo

Depuis l’aube, des centaines de personnes sont venues dans le secteur très fréquenté de San Victorino, au centre de la capitale, pour faire des achats en profitant des remises supplémentaires pour la Journée sans TVA.

Des tumultes et peu de distanciation, c’est ce que l’on voit dans les images des dernières heures du centre-ville de Bogotá, qui accueille également une journée de manifestations.

Depuis son compte Twitter, la maire Claudia López a rappelé aux habitants de la capitale qu’ils pouvaient faire des achats virtuels avec la réduction de 19% et a souligné qu ‘«il n’y a pas de réduction qui vaut la peine».

«Aujourd’hui, nous avons une journée intense à Bogotá. Marches et rallyes 21N et le troisième jour sans TVA. J’invite tous les citoyens à maintenir des mesures de soins personnels et de biosécurité. Aucune cause ou prix ne vaut votre santé et celle des autres. Ensemble, nous pouvons montrer l’exemple et prendre soin de nous “le maire trilla.

Selon les estimations de la Fédération nationale des commerçants (Fenalco), le syndicat s’attend à ce que ses ventes augmentent entre 45% et 70%, notamment dans des produits tels que l’électroménager, les ordinateurs et les équipements de communication, qui ont un grand accueil chez les consommateurs du pays.

«Des initiatives telles que le paiement anticipé de la prime, proposé par Fenalco, et le soutien à ces dates qui font historiquement bouger le commerce au cours des deux derniers mois de l’année; Ils auront sûrement un impact positif sur les poches des Colombiens et la création de nouveaux emplois pendant cette situation dans le pays », a déclaré le président de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Le syndicat, de la même manière, s’attend à la vente de jouets, de vêtements (vêtements et chaussures) et de fournitures scolaires ont également un rebond de leurs ventes, en tenant compte du fait que Noël approche, et plus tard, au début de l’autre, une autre journée scolaire commencera.

“Ces articles peuvent être achetés en personne dans les plus de 90 000 établissements habilités à travers le pays pour répondre à la forte demande attendue tout au long de cette journée.“A expliqué Cabal, selon les informations de la radio FM.

Le dirigeant syndical a également souligné que cette date du jour sans TVA, est très importante pour l’économie non seulement parce qu’elle la stimule, mais aussi parce qu’elle permet aux Colombiens de faire leurs achats à un meilleur prix, surtout à l’approche de Noël.