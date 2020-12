25/12/2020 Les premières doses du vaccin COVID-19 arrivent en Espagne, à Guadalajara (Castille-La Manche, Espagne) le 26 décembre 2020. Le camion qui les a transportées depuis la Belgique est arrivé à l’entrepôt de Guadalajara à 07:29 ce samedi. SOCIÉTÉ Moncloa

La distribution aux communautés autonomes et aux villes se fera dans les prochaines heures sur la base de critères équitables

MADRID, 26 ANS (TÉLÉVISION DE PRESSE EUROPA)

Les premières doses du vaccin contre Covid-19 développé par la société Pfizer sont déjà arrivées en Espagne et se trouvent dans un entrepôt à Guadalajara d’où elles seront réparties dans les prochaines heures uniformément entre les points désignés par toutes les communautés et villes. autonome pour commencer la vaccination demain.

À 7 h 29 ce samedi, le camion qui les a transportés depuis la Belgique est arrivé à l’entrepôt de Guadalajara, comme le rapporte le ministère de la Santé.

Les techniciens de l’Agence espagnole du médicament et des produits de santé (AEMPS) signeront dans les prochaines minutes la réception de cette première livraison avec les lots du vaccin mis au point par les laboratoires Pfizer et BioNTech, à destination des pays de l’Union européenne et qui ont quitté le Mercredi dans des conteneurs thermiques de l’usine belge de Puurs.

Ces doses seront réparties dans les prochaines heures de manière équitable entre les points désignés par toutes les communautés autonomes et villes dans le but que la vaccination commence dans toute l’Espagne demain dimanche.

L’Union européenne commencera ainsi la vaccination ce dimanche 27 décembre, dans une stratégie coordonnée convenue entre les Etats membres après l’acquisition conjointe de vaccins contre le virus.

Demain commence la première des trois étapes établies dans la stratégie de vaccination contre Covid en Espagne et qui donne la priorité à quatre groupes de population: les résidents et le personnel sanitaire et social dans les résidences pour personnes âgées et handicapées; personnel de santé de première ligne; autres personnels de santé et de santé sociale et grandes personnes à charge non institutionnalisées.

A partir de lundi, un total de 350 000 doses sera envoyé aux communautés autonomes sur une base hebdomadaire. Dans les douze prochaines semaines, l’Espagne recevra 4 591 275 doses de ce vaccin de Pfizer avec lesquelles il sera possible de vacciner 2 295 638 personnes, ce qui couvrirait la première étape de la stratégie de vaccination contre le Covid-19 en Espagne.

