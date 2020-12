12/12/2020 Le président des États-Unis, Donald Trump. POLITIQUE D’AMÉRIQUE DU NORD ÉTATS-UNIS INTERNATIONAL CDT TYLER WILLIAMS / US ARMY / ZUMA PRESS / CONTAC

Le président des États-Unis, Donald Trump, s’est finalement renversé ce dimanche et a signé l’accord d’aide économique contre le coronavirus, évalué à 900 milliards de dollars, quelques jours après que des millions de ménages américains cesseront de percevoir des allocations chômage après la fin du plan d’urgence scellé en mars.

Plus tôt cette semaine, le toujours chef de la Maison Blanche avait lancé des critiques sévères contre un accord finalement conclu par les républicains et démocrates au Congrès après plusieurs mois de désaccords, considérant que l’aide financière était “ridiculement faible” et qu’elle “gaspillait” sur d’autres questions au détriment des Américains.

Parallèlement au plan de relance contre le COVID-19 évalué à 900 milliards de dollars (plus de 735 millions d’euros), le Congrès a également approuvé un important projet de financement jusqu’en septembre 2021 pour l’administration du président élu Joe Biden, qui a été interrogé et critiqué par Trump, considérant que des montants «bien supérieurs à ceux accordés aux Américains» étaient destinés à certaines missions à l’étranger.

“Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter le montant ridiculement bas de 600 $ à 2 000 $ ou 4 000 $ pour les couples”, a-t-il écrit sur Twitter. Une idée sur laquelle il a de nouveau insisté ce week-end, alors que certaines voix républicaines ont commencé à remettre en question l’attitude du président.

“Je pense que lorsque je quitterai mes fonctions, je comprends que vous souhaitiez que l’on se souvienne de vous pour avoir préconisé des contrôles plus élevés, mais le danger est que vous restiez dans les mémoires pour le chaos, la misère et le comportement erratique”, a déclaré le sénateur républicain de Pennsylvanie Pat Toomey pendant une interview pour le réseau FOX.

Le texte que Trump a finalement ratifié comprend une aide financière pouvant aller jusqu’à 600 dollars (490 euros) en fonction des revenus du bénéficiaire, et une prime de chômage allant jusqu’à 300 dollars (245 euros) par semaine, ainsi qu’un poste de 284 milliards d’euros. dollars (232 000 millions d’euros) pour que les entreprises et entreprises touchées par la crise pandémique puissent faire face aux loyers et à la masse salariale de leurs salariés.

ACCORD APRÈS PLUSIEURS MOIS D’INVALIDITÉ

Les négociations avaient échoué à plusieurs reprises ces derniers mois sur différents aspects de l’accord, comme le montant des chèques chômage individuels, point qui sera à nouveau débattu après la fin de l’année.

Le texte comprend également un investissement de 82 milliards de dollars (environ 67 000 millions d’euros) pour les paiements aux universités et aux écoles, en plus de 25 milliards de dollars supplémentaires (environ 20 500 millions d’euros) pour le loyer et l’aide hypothécaire, et 69 milliards de dollars (près de 56 500 millions d’euros) pour l’achat et la distribution de vaccins contre le coronavirus.

Cependant, le texte a aussi finalement laissé de côté les deux points qui ont suscité le plus de controverse lors des négociations, comme les demandes républicaines de protéger le secteur privé d’éventuels procès liés à la crise pandémique, ainsi que la demande de nombreux gouvernements. les gouvernements des États et locaux à investir dans leurs systèmes de santé publique et d’éducation.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a critiqué en début de semaine dernière l’attitude manifestée par certains républicains, et a assuré que “ce projet de loi ne peut et ne sera pas le dernier mot sur le soulagement du Congrès” à la crise provoquée par la pandémie, car il ne s’agit que d’un «paquet de survie d’urgence».

