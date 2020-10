La pandémie de coronavirus a gagné l’adjectif «biblique» à part entière. Et, comme dans la Bible, la grande Babylone de notre temps, New York, passe par l’un des moments les plus difficiles de son histoire: le nombre de cas confirmés dépasse déjà 100 000 dans l’état et près de 3 000 personnes sont décédées. Un test qui se remarque surtout dans les quartiers les plus humbles de la ville: là où le virus a frappé avec plus de force, tant dans la santé que dans les poches de ses habitants.

«Nous avons eu une énorme augmentation de l’activité», déclare Melony Samuels, présidente de The Campaign Against Hunger (TCAH), une ONG qui fournit de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin depuis 1998, à El Confidencial. «Nous servons généralement de la nourriture à 250 personnes par jour. En ce moment, nous essayons de servir 4 500 personnes ».

La stratégie de Samuels a dû s’adapter à la hâte. Avant, ils établissaient des points de distribution de nourriture. Maintenant, étant donné la distance physique requise par les circonstances, ils livrent de la nourriture à domicile, en particulier aux personnes âgées. «Nous collectons des fonds de manière agressive, recrutons des bénévoles, recherchons des sacs pour y mettre de la nourriture», dit Samuels. Nous n’avons jamais rien vu de tel. Pas même pendant l’ouragan Sandy.

L’ouragan de 2012, qui détruit 70000 maisons à New York, a été enregistré dans la mémoire collective de la ville, comme le Attaques du 11 septembre Au cours de la décennie précédente: un défi qui a nécessité la mobilisation conjointe des voisins et des autorités, et qui a aidé les ONG à affiner leurs instruments et à fonctionner de manière plus flexible.

New York, épicentre de l’épidémie

“Après l’ouragan Sandy, nous avons distribué des repas d’urgence à 64 000 New-Yorkais plus âgés qui avaient été piégés chez eux dans toute la ville”, se souvient Beth Shapiro, directrice exécutive de Citymeals on Wheels, une ONG qui nourrit les enfants. Les personnes âgées de New York. Mais Sandy n’a affecté que des parties de la ville. Maintenant chacun des quartiers est touché, New York, le pays, le monde entier », Ajouter. “Nous avons déjà distribué 200 000 repas et nous allons en distribuer 300 000 de plus dans les prochains jours.”

Shapiro dit qu’en regardant les nouvelles de la pandémie en Chine puis en Europe, Citymeals a commencé à se préparer en février “à ce qui pourrait arriver”. Ils ont amassé de la nourriture et élaboré des plans d’intervention. Ces derniers jours, ils ont doublé le personnel des entrepôts et ont divisé les volontaires en groupes qui alternent chaque semaine. Un moyen de mieux observer les symptômes si l’un des livreurs tombe malade. «Il faut aussi dire que, même avec tout ce planning, personne n’aurait pu imaginer l’ampleur et la gravité de l’urgence.

Les bidonvilles sont également particulièrement sensibles pour les bénévoles et les travailleurs sociaux, car ils ont la plus forte proportion d’infections. Le quartier postal du Queens, juste au sud de l’aéroport de La Guardia, par exemple, compte quatre fois plus de personnes malades que Park Slope, la partie blanche et centrale de Brooklyn où vit le maire Bill de Blasio.

«Nous savons que de nombreuses familles du Queens, en raison de leur pauvreté, vivent ensemble dans des espaces restreints», a déclaré à Fox News le Dr Mitchell Katz, directeur général du système hospitalier public. «Donc, même si nous pratiquons la distanciation sociale en tant que ville, nous avons plusieurs familles qui vivent ensemble dans un très petit appartement. Il est donc très facile de comprendre où se produisent de nombreuses transmissions Covid. Les ménages les plus touchés de la ville sont ceux des familles juives ultra-orthodoxes, qui ont le plus grand nombre d’enfants par habitant et qui ont été les plus réticentes à suivre les recommandations concernant la distance physique.

Les ménages aisés peuvent également durer plus longtemps en confinement et commander de la nourriture sur Amazon ou FreshDirect: ils ont moins besoin d’être exposés au virus. Les professions libérales ou d’entreprise n’ont pas non plus été aussi durement touchées que les emplois de la classe ouvrière dans l’hôtellerie, le divertissement ou la vente au détail – les premiers à s’effondrer.

L’anglais n’est pas parlé à Babylone

Claire Moodey et son partenaire, habitants du quartier Flatbush à Brooklyn, ont perdu leur emploi au même moment et ont maintenant du mal à payer leur loyer. La semaine dernière, ils ont invité les habitants de leur immeuble à rechercher des solutions communes. «Nous voulions ouvrir un dialogue et voir si nous pouvons nous réunir et nous entraider à naviguer en ce moment», dit-il à El Confidencial.

Moodey, qui était déjà impliqué dans Occupy Sandy en 2012, une initiative de gauche visant à aider les personnes qui avaient été reprises ou expulsées dans le contexte de l’ouragan, a proposé de faire les courses pour les voisins dans le besoin ou aider à la paperasse à ceux qui peuvent avoir des difficultés linguistiques. «Les gens parlent de nombreuses langues différentes dans notre bâtiment, et ils ont probablement un accès difficile aux documents de lecture dans ces langues», dit-il.

Une femme portant un masque quitte un supermarché du Queens, à New York. (.)

Les initiatives et organisations de solidarité opèrent dans le tissu particulier de New York: une Babylone hétéroclite, avec 800 langues compressées dans quelques quartiers. Des univers qui vivent ensemble sans à peine se toucher, avec leurs services et leur presse et leurs traditions. TCAH et Citymeals on Wheels ont des interprètes pour accéder aux foyers qui parlent Espagnol, cantonais, russe, hébreu ou créole. Des langues qui surpassent l’anglais dans de nombreux quartiers de Brooklyn et du Queens.

Le 11 septembre a apporté la catharsis, Covid n’a pas

Contrairement au 11 septembre ou à l’ouragan Sandy, la pandémie a ajouté un nouvel élément au défi. Elle a privé les citoyens de la possibilité de se rassembler dans un espace physique: le magie de l’effet catharsis qui se produit lorsque des milliers de personnes sont d’accord et ils le célèbrent «in situ», avec tout le rituel de mobilisation, de salutations et de câlins. Le virus a pris le confort du contact humain.

«Nous devons maintenir la distanciation sociale», déclare Melony Samuels de TCAH. «Les gens à qui nous livrons de la nourriture savent que nous allons, ils savent où aller les chercher. Pour le moment, il n’y a rien à dire, il n’y a pas d’interprètes. C’est très impersonnel. Et ça va rester impersonnel pendant une saison.

Défis passés, bombardements, ouragans, récession, ils n’avaient pas réussi à arracher l’élément de chaleur humaine qui graisse la réponse à la catastrophe. Les victimes et les volontaires, dans ce cas, restent dans l’obscurité de leurs grottes; Ils ne sortent qu’avec des gants et un masque, et toute approche d’une surface ou d’un être vivant provoque une gamme de sensations laides, différents degrés de répulsion.

«Citymeals a toujours eu affaire à des New-Yorkais plus âgés et solitaires», déclare Beth Shapiro. «Ce sont des gens qui ont survécu à leurs amis, à leurs familles et même à leurs enfants. Lorsque de la nourriture leur est apportée, le livreur entre souvent dans leur maison et la laisse dans la cuisine. Maintenant, ils ne peuvent pas. Ils la laissent accrochée à la porte. Avant, nous avions un programme de visites, pour tenir compagnie aux personnes âgées, maintenant nous ne pouvons plus. Mais nous les avons appelés au téléphone. La distanciation sociale a radicalement changé les choses.

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn