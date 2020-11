Après avoir passé un bon moment loin de la scène, Farina, l’artiste de musique urbaine que nous avons rencontrée pour sa participation exceptionnelle à la réalité musicale Factor X en 2005, est revenue sur le ring et avec toute la puissance des réseaux sociaux. Son nom est devenu viral grâce à la chanson Pum pum, qui ressemble complètement à une île, une plage et une mer. Ce single a eu plus de 100 millions de vues sur YouTube et est devenu une référence pour le genre urbain créé par les femmes. Cependant, Farina a fait une pause en raison de problèmes de santé.

Entre aller et venir, il a construit sa carrière musicale, mais il semble que cette fois il fasse de la musique pour rester aux yeux du monde entier. La chanteuse s’est consacrée au partage via Instagram et Facebook, différentes listes de chansons, de freestaleos et de rythmes qu’elle a elle-même, ou avec son équipe, créés, à travers lesquels elle a invité ses followers à interagir, créer des défis , danses ou leurs propres versions.

Dans l’un de ces défis, l’artiste a rendu son Instagram incontrôlable. Farina a décidé de partager différentes danses avec des défis qu’elle a trouvés dans Tick Tock. Pourtant, c’était jusqu’à ce que ses mouvements de hanche, au rythme du tube musical Body, de la chanteuse Megan Thee Stallion, fassent exploser les réseaux sociaux et en fassent une tendance.

Tout cela parce que non seulement elle a très bien dansé, mais elle a utilisé les vêtements les plus sensuels qu’elle a trouvés pour montrer également au public son nouveau changement de look. Malgré les bons commentaires, l’artiste a clairement indiqué qu’elle devait bien apprendre la chorégraphie, ce qui est assez suggestif. La vidéo compte déjà plus de 20 millions de vues sur YouTube avec moins d’une semaine de sortie.

“Salut. Freennnnn sait comment activer le bébé », a écrit Farina dans la description de la publication dans laquelle elle mentionnait le styliste responsable de sa nouvelle couleur de cheveux.

C’est ainsi que danse la chanteuse Farina

Avec cette danse et sa nouvelle image, il n’a fallu que quelques secondes aux réseaux sociaux pour se remplir de son nom et pour beaucoup de commencer à la féliciter.

Il y a quelques jours, Farina, Thalia et Sofía Reyes ont célébré l’aboutissement de la série Facebook Watch Musique latine Queens, auquel les trois artistes ont participé en tant que protagonistes. L’une des chansons principales est devenue si célèbre qu’ils ont été forcés de créer une version à télécharger sur toutes les plateformes, le single porte le même nom de la série et a été l’une des œuvres les plus remarquables du Colombien ces derniers temps mois.

