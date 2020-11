Le sénateur colombien Gustavo Petro participe à une manifestation contre l’assassinat de militants sociaux, à Bogota, Colombie, le 26 juillet 2019. REUTERS / Luisa Gonzalez

Une journée déchirante de pluie et d’inondations a 70% de Carthagène sous l’eau. Selon le bilan remis samedi soir 14 novembre par le maire de la capitale de Bolívar, William Dau Chamat, environ 155 000 habitants ont été touchés par les averses.

L’urgence climatique, qui n’a pas de précédent proche dans le monde héroïque, a attiré l’attention pour sa dureté dans l’une des villes les plus importantes du pays. Ce dimanche, les partisans du sénateur et ancien candidat à la présidentielle, Gustavo Petro, ont publié une vidéo de la campagne présidentielle de 2018 où le politicien affirme, en son nom propre, que Carthagène et Miami «sont les villes d’Amérique les plus vulnérables au changement climatique».

Dans son discours, Petro affirme que cela est dû au fait qu’à Carthagène la mer, le marais et les terres basses et instables se rencontrent. “Dans l’ensemble, c’est une ville entourée d’eau”, résumé sur scène.

Par ailleurs, Petro a souligné que cette combinaison géographique qui est évidente est encore plus dangereuse car «les saisons hivernales seront de plus en plus intenses».

En fin de compte, le sénateur et candidat de l’époque, a mis en garde contre la population la plus vulnérable de Carthagène, dont il a déclaré qu’elle «vit au plus haut risque pour sa vie. Il ne faut qu’une décennie pour que la mer monte plus haut et que le marais monte plus haut ».

Petro a prédit l’urgence climatique à Carthagène

Petro lui-même a évoqué la vidéo.

Gustavo Petro / Twitter

La situation actuelle de La Heróica

L’eau, qui à certains endroits atteint les habitants du cou «heroica» jusqu’au cou, a touché directement 31 550 familles. Selon le maire Dau, 33 quartiers ont été inondés, 22 écoles ont été touchées et des dizaines d’arbres sont tombés. Il y a également eu 14 glissements de terrain dans la ville et, dans les zones rurales, des pertes de 50 à 100 hectares de cultures.

Ce qui inquiète le plus William Dau et les habitants de Carthagène, en plus des dégâts causés par Iota, ce sont les fortes pluies qui pourraient aggraver la situation. “Ce serait une tragédie humaine”, a déclaré le maire.

L’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales (Ideam) prévoit que la tempête sera classée comme ouragan entre la nuit du 15 novembre et l’aube du 16 novembre, un fait qui affecterait surtout les îles de San Andrés et Providencia, mais aussi la capitale de Bolívar et les départements du nord du pays; même ceux de la région centrale.

En raison du passage d’Iota dans les Caraïbes, le maire Dau a déclaré la ville en calamité publique, c’est pourquoi il pourra engager des équipes spécialisées pour l’atténuation des risques et bénéficiera du soutien direct du gouvernement national, qui, comme annoncé par le président Iván Duc, Il déploiera des unités de la Force publique pour soutenir les victimes.

«Dès les premières heures, toutes les équipes de tous les bureaux du maire sont prêtes à agir pour atténuer les effets. Aujourd’hui, nous décréterons une calamité pour les fortes pluies et avec cela nous pouvons engager immédiatement des équipes pour atténuer les effets “Dau a déclaré dans la matinée du 14 novembre, avant la signature du décret.

Parmi les mesures d’urgence, la création non pas d’un, mais de trois postes de commandement unifiés se démarque, ainsi que l’adaptation du Combattre le Colisée comme refuge temporaire pour les victimes.

Face à l’urgence, William Dau a demandé la collaboration en argent pour répondre aux besoins des victimes dans un compte d’épargne Banco de Occidente 830-12551-4, au nom du district touristique et culturel de Cartagena de Indias.