BOG10. BOGOTÁ (COLOMBIE), 02/08 / 2017.- Le procureur général de Colombie, Néstor Humberto Martínez, prend la parole aujourd’hui, mercredi 8 janvier 2017, au siège du bureau du procureur général à Bogotá (Colombie). Martínez a déclaré aujourd’hui que l’ancien sénateur Otto Bula, arrêté pour pots-de-vin de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht, affirme que des pots-de-vin reçus, un million de dollars était destiné à Roberto Prieto, directeur de la campagne pour la réélection du président Juan Manuel Santos en 2014. . / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

L’ancien procureur Néstor Humberto Martínez est revenu aux yeux du public après qu’El Espectador a révélé que le bureau du procureur ne partageait pas la compétence spéciale pour la paix une série d’audios qui reposent dans le dossier de l’ancien chef de guérilla Jesús Santrich et avec lequel il aurait pu décider de son extradition vers les États-Unis pour trafic de drogue.

Martínez a assuré à travers une vidéo que “le JEP a manqué à son devoir de collaboration avec la justice dans l’affaire Santrich”. Selon la déclaration de l’ancien chef du bureau du procureur général, La Constitution prévoit que le JEP doit statuer exclusivement sur la date de l’infraction à l’origine d’une demande d’extradition, comme garantie aux démobilisés que ce processus de coopération judiciaire internationale ne sera pas mené si le crime a été commis avant la signature de l’accord de paix.

Martínez assure que par l’ordonnance du 19 avril 2018, le JEP a demandé au parquet de lui envoyer tous les documents relatifs au processus d’extradition de M. Hernández. Et le 26 avril 2018, le parquet a informé le JEP que, selon les dispositions de l’article 511 de la loi 906 de 2004, la procédure d’extradition n’avait pas commencé, car la demande formelle de l’État requérant n’avait pas encore été négociée.

Dans la déclaration, l’ancien procureur a détaillé les points suivants sur cette affaire:

1. Le 16 mai 2018, le JEP a entamé une procédure de contrôle judiciaire pour la capture de l’alias «Santrich», dépassant ses fonctions. Pour cette raison, le parquet a fait appel devant la Cour constitutionnelle et par ordonnance 401 du 27 juin 2018, il a été établi que le JEP ne pouvait pas usurper les pouvoirs du parquet en ces matières et a précisé que la responsabilité du JEP se limitait à évaluer «le comportement chargé de déterminer la date précise de sa réalisation “.

2. Dans la même décision, la Cour constitutionnelle a établi que le parquet enverrait au JEP “le dossier relatif à la demande d’extradition du citoyen Seuxis Paucias Hernández Solarte”.

3. Par communication DAI 20181700057811 du 26 juillet 2018, le parquet a transmis l’intégralité du dossier d’extradition au JEP.

Quatre. Cependant, dépassant l’ordonnance de la Cour constitutionnelle, par ordonnance du 12 septembre 2018, le JEP a demandé, en plus du dossier d’extradition, «la documentation et le support probant (audios et vidéos) qui sont en sa possession».

5. Malgré ce qui précède, dans un esprit de collaboration, le 25 septembre 2018, le bureau du procureur a procédé à partager avec le JEP la preuve de l’organe accusateur qui travaillait dans une enquête contre le citoyen Marlon MARÍN (pas alias «Santrich»), dans le Dans la mesure où il y avait des références à M. Santrich qui permettraient au JEP d’établir la date du crime.

6. Comme il est de notoriété publique, la vidéo qui a tant manqué au JEP, a été fournie au parquet colombien, dans le cadre du développement de la coopération judiciaire, après ma démission, en mai 2019, alors elle n’a pas pu être contribuée au JEP en 2018.

Le chef du parti politique FARC Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, lors d’une conférence de presse après avoir été libéré sur ordre du parquet colombien, à Bogotá (Colombie). . / Mauricio Dueñas Castañeda

sept. Grâce à la communication du 1er. En octobre 2018, le parquet a partagé douze (12) interceptions faisant partie des enquêtes contre Marlon Marín dans les affaires 201700020 et 201700088, qui ont contribué à «valider la déclaration sous serment à l’appui de la demande d’extradition contre Santrich», qui avait été officialisée par les États-Unis par une note diplomatique du 7 juin 2018.

8. Les preuves fournies par le bureau du procureur, ainsi que les documents fournis par les États-Unis, ont démontré sans équivoque qu’il s’agissait d’événements survenus après le 1er décembre 2016, malgré que le JEP ait choisi en mai 2019 de libérer aka “Santrich”. L’appel de cette décision, promu par le procureur, n’a jamais été résolu par le JEP.

9. En quelques semaines à peine, la chambre criminelle de la Cour suprême de justice a conclu par ordonnance du 10 juillet 2019 que les événements avaient eu lieu après le 1er décembre 2016.

dix. En 2018, au moment du processus d’extradition, les 24 000 audios présumés qui ont fait l’objet de discussions publiques ne faisaient pas partie d’un dossier présumé contre l’alias «Santrich», tel que validé par le JEP, sans aucune corroboration. Il est de notoriété publique que le parquet a ouvert un dossier pour trafic de drogue contre Santrich en 2019. Pour des raisons évidentes, ce dossier ne pouvait pas exister en 2018.

Onze. Bref, dès le départ, le JEP a montré son hostilité à la procédure d’extradition en question, essayant même d’ignorer les pouvoirs du parquet, et bien qu’il ait en sa possession des preuves que le crime avait été commis après la signature du Paix.

Le JEP assure que le bureau du procureur et le gouvernement américain ont refusé de fournir des preuves sur l’affaire Santrich

Dimanche dernier, 8 novembre le journal El Espectador a révélé une série d’audios qui reposent dans le dossier de l’ancien chef de la guérilla Jesús Santrich, dont le contenu soulève différentes questions sur l’affaire qui ont mis l’accord de paix en suspens.

Ce sont des interceptions faites à Marlon Marín, neveu d’Iván Márquez, qui a été capturé pour des crimes liés à ces événements en 2018 et se trouve aux États-Unis en tant que témoin protégé de la DEA.

À propos de l’affaire, Le JEP a publié un communiqué, ce mardi 10 novembre, à travers un communiqué où il assure que, de la part de la Haute Cour, en particulier la Section de révision «a adressé à plusieurs reprises des demandes au parquet afin d’obtenir des preuves suffisantes pour prendre une décision. Ces exigences n’ont jamais reçu de réponse satisfaisante».

Le procureur général de la Nation de l’époque a fourni de manière informelle une clé USB sans numéro de série ou d’identification, qui contenait des audios obtenus dans le cadre d’enquêtes menées contre Marlon Marín Marín, mais pas contre Seuxis Paucias Hernández. Ces informations n’incluaient pas de rapport d’analyste hiérarchique, d’ordres d’interception des communications, de chaîne de possession, ni de documents de légalisation pour un contrôle ultérieur ou antérieur.

Par ailleurs, le tribunal de paix transitoire assure dans le communiqué qu ‘«il a été condamné à obliger le procureur général de la Nation à se conformer immédiatement à ce qui avait été ordonné par la Cour constitutionnelle au deuxième alinéa de l’ordonnance 401 du 27 juin 2018. , en transmettant le dossier complet de la procédure d’extradition d’Hernández Solarte, y compris la documentation et le support probant (audios et vidéos) qui étaient en sa possession ».

Dans le texte, le JEP assure que les vidéos présentées dans les médias comme preuve des liens de Santrich avec les trafiquants de drogue ne sont jamais parvenues à ce tribunal.

«Différents médias ont diffusé des vidéos -sans audio- qui, il est entendu, ont été fournies par le bureau du procureur général, dans la mesure où elles portent l’étiquette de cette entité. Ces vidéos n’ont PAS été communiquées à la section d’examen, faisant valoir que les dossiers d’extradition ne contiennent pas de preuves, mais ce sont les pays demandeurs. Ainsi, la demande faite par le JEP pour la contribution des «audios et vidéos qui [tuvieran] en sa possession », peut-on lire dans le document.

Concernant l’enquête El Espectador, le JEP assure que sur les 24 000 audios de l’enquête contre Hernández Solarte, “le parquet n’a donné que 12 audios à la juridiction spéciale pour la paix”.

Lors d’une conférence de presse, le président de la Justice spéciale pour la paix (JEP), Eduardo Cifuentes, a évoqué la participation d’agents d’infiltration sans autorisation légale dans l’affaire Santrich.

Dans le cas de la Colombie, ces personnes seraient des personnes qui ont tenu des réunions avec d’autres personnes, y compris l’extradition demandée à Jesús Santrich, dans un contexte criminel qui leur a légalement permis d’enregistrer et / ou de filmer les réunions auxquelles elles ont participé, une circonstance qui cela n’impliquait pas d’autorisation judiciaire.

Malgré cela, l’enquête du Spectator montre que le parquet a autorisé l’opération d’agent d’infiltration en octobre 2017, pour mener une opération contre le trafic de drogue.

«Le JEP a conclu qu’en dépit des demandes adressées au ministère de la Justice des États-Unis et au bureau du procureur général, il n’y avait pas, ou du moins aucune preuve d’assistance juridique pour l’exécution des agents d’infiltration sur le territoire. Colombien », a lu Cifuentes.

Le magistrat a clos la conférence de presse en rappelant que le but ultime de la juridiction est les victimes du conflit armé et que la paix doit être préservée. De même, il a rappelé que Jesús Santrich et Iván Márquez ne font plus partie du JEP.

