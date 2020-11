Des témoins ont filmé une partie de l’attaque depuis l’intérieur de l’école

L’une des salles de classe de l’école “El Club de Danza” dans le quartier de Belgrano à Buenos Aires est devenue une scène de terreur cet après-midi lorsqu’un élève de 30 ans identifié comme Sebastian Damian Villareal poignardé deux enseignantes, dont il avait harcelé la dernière fois.

L’événement s’est produit aujourd’hui après 16 heures au centre d’activité physique situé avenue Federico Lacroze, entre les rues Villanueva et le 11 septembre.. L’issue de la situation violente a été enregistrée par l’une des personnes qui a regardé avec étonnement ce qui se passait depuis la rue, tandis que d’autres témoins ont également filmé ce qui s’est passé depuis l’intérieur des locaux.

Selon des sources policières informées Infobae, l’une des victimes a été identifiée comme Juliette Anton (26), un danseur qui a participé à l’un des programmes de télévision de Marcelo Tinelli, tandis que l’autre est Sofia Bovine (36), propriétaire de l’établissement de danse.

L’affaire incombait au bureau du procureur n ° 5 pour inconduite et délit, en charge du procureur Miguel Kessler. Selon les premières données de l’enquête et le récit de l’environnement d’Antón, Villarreal était apparemment obsédé par la danseuse et la harcelait avec des messages sur son téléphone portable.

Le moment où Villarreal est abattu par la police

Dans ce contexte, l’homme s’est rendu aujourd’hui au bureau, est monté dans la salle du premier étage où Antón enseignait et l’a attaquée avec un couteau de boucher. Bovino était sur les lieux et est sorti pour défendre l’autre femme, mais a également été blessé par Villarreal.

Certains piétons qui sont passés par la porte de l’étude ont entendu des appels à l’aide venant de l’intérieur de l’étude et ont averti les agents du poste de police de quartier 14 B qui se trouvaient dans le secteur. Les policiers sont entrés immédiatement et ont vu Villarreal tenant le bras d’Antón et tenant le couteau de l’autre main.

Selon les sources, l’un des officiers a donné la voix de “stop” mais l’agresseur a continué à attaquer la victime. Face à cette situation, le policier a tiré un coup de feu avec son arme réglementaire qui a frappé le fessier droit de Villarreal, qui a été immédiatement réduit.

Villarreal est originaire de la ville de Berisso à Buenos Aires et reçoit une pension non contributive de la province de Buenos Aires. Comme Infobae l’a appris, il n’aurait pas de casier judiciaire. Il a été détenu pour des blessures graves répétées aggravées par le fait que les victimes étaient des femmes dans le cadre de violences sexistes.

Actualités en développement …