Football Football – Copa Libertadores – Quart de finale – Deuxième étape – Nacional v River Plate – Estadio Gran Parque Central / or Nacional, Montevideo, Uruguay – 17 décembre 2020 Jorge Carrascal de River Plate marque son premier but Pool via REUTERS / Ernesto Ryan

Au match retour des quarts de finale de la Copa Conmebol Libertadores 2020, Seulement 28 minutes au volant de Cartagena Jorge Carrascal ont suffi à mettre le 0-1 de l’engagement dans lequel River Plate a remporté 2-6 sur la route et a vaincu la série 2-8 sur le tableau de bord mondial contre le National Club of Uruguay.

La liste principale de ceux dirigés par Marcelo ‘El Muñeco’ Gallardo comprenait la présence de deux joueurs colombiens, l’attaquant Rafael Santos Borré et le milieu de terrain Jorge Carrascal, protagonistes du classement de River Plate à la demi-finale de l’édition 2020 de la Coupe. Libérateurs.

River a commencé avec un avantage après avoir battu le club uruguayen 2-0 au match aller joué le jeudi 10 décembre à Buenos Aires. Puissant, le club argentin a imposé des conditions au match retour très tôt avec la participation de Carrascal. Le milieu de terrain a participé à la création du jeu offensif, au maniement du ballon, à l’envoi de passes et en profitant des contre-attaques et des opportunités pour River, actuel vice-champion de la compétition continentale.

Eh bien, à la 28e minute du match, Matías Suárez a profité d’une erreur au début de Nacional avec un ballon compromis par le défenseur Renzo Orihuela. Suárez a vu Carrascal non marqué et a aidé Carthagène, qui a conduit jusqu’à ce qu’il décrive avec un léger accroc vers l’extérieur et tire au but à l’angle de la main gauche du gardien de but Nacional.

Puis le but du Colombien, ancien joueur ukrainien de Karpaty Lviv, qui a tôt fait de mettre l’équipe argentine en avant:

But de Jorge Carrascal avec lequel River a ouvert le compte à Montevideo pour se qualifier pour la demi-finale de la Copa Libertadores 2020 / (Autorisation: ESPN).

River a bénéficié de l’expulsion précoce, après 18 minutes de jeu, du gardien uruguayen Sergio Rochet. Face à cet événement imprévu, l’entraîneur Jorge Giordano a dû sacrifier l’attaquant Alfonso Trezza pour que le gardien panaméen Luis Mejía entre dès le remplacement.

Jorge Andrés Carrascal Guardo, également connu sous le nom de “ El Cachorro Carrascal ” ou “ Carrascrack ”, a fait ses débuts à l’âge de 16 ans au Millonarios FC à Bogotá, il a également joué pour Sevilla Atlético, le club de réserve et d’entraînement de Séville, et faisait également partie de l’équipe de Karpaty. Lviv d’Ukraine. ‘El Muñeco’ Gallardo, le directeur technique de River, l’a remarqué après l’avoir vu jouer dans l’une de ses meilleures versions lors du tournoi pré-olympique des moins de 23 ans qui s’est tenu en Colombie entre janvier et février 2020.

Avec le score converti en Nacional, Carrascal cumule trois buts dans l’édition actuelle de la Copa Libertadores, avait précédemment marqué un but à domicile pour la Liga Deportiva Universitaria de Quito et le Deportivo Binacional de Perú, dans la phase de groupes du groupe D du tournoi.

Hat-trick de Santos Borré dans le match

L’autre figure de l’engagement était l’attaquant de Barranquilla Rafael Santos Borré, qui est désormais le meilleur buteur du tournoi avec six touchés. Le Colombien de 25 ans a eu ses retrouvailles avec le filet dans la compétition, poussant trois balles assistées par Gonzalo Montiel aux minutes 67, 73 et 80 de l’engagement.

L’attaquant, ancien joueur du Deportivo Cali, de l’Atlético Madrid et de Villarreal, s’est vengé de cette victoire de River sur Nacional de Uruguay, après avoir été à deux reprises refusé par la revue vidéo de l’arbitre (VAR) dans des positions déplacées.

