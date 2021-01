MENIS . / EPA / GABRIELE

Du bon pied, il a commencé la saison 2021 pour les footballeurs colombiens en Italie, en particulier pour les attaquants.

L’Atalanta de Bergamo, un club où les attaquants colombiens Luis Fernando Muriel et Duván Zapata sont actifs, continue d’être une référence dans les cinq meilleures équipes à surveiller pour le reste de la saison, cette fois. grâce à la performance remarquable de Muriel pour aider son club à se remettre de scores adverses.

Lors de sa dernière intervention, Muriel était le protagoniste du match nul 1-1 de l’Atalanta lors de sa visite à l’Udinese.

La rencontre entre l’Udinese et Atalanta, qui avait auparavant dû être reportée, s’est tenue le mercredi 20 janvier. Le jeu, valable pour la date 10 de la Serie A italienne 2020/21, avait l’attaquant colombien Luis Fernando Muriel comme l’un des joueurs les plus remarquables sur le terrain, comme Il a de nouveau surpris avec une action individuelle à l’intérieur de la zone pour mettre son équipe dans un match.

L’Udinese n’a eu besoin que de 24 secondes pour battre le but d’Atalanta, protégé par le gardien Pierluigi Gollini. Dans une action impressionnante du milieu de terrain argentin Roberto Pereyra, le ballon est entré avant de marquer la minute de jeu. Pereyra a reçu une passe de Matteo Pessina et a commencé une carrière en solo de l’aile droite en diagonale au but rival. Audacieux, il a choisi de définir le match 1-0 sans angle de tir et frapper le ballon avec le bord extérieur de la chaussure, un tir que la défense Negriazules ne pouvait pas prévoir.

Toutes les actions décisives ont eu lieu dans la première moitié du match. À 11 minutes de jeu, le buteur des hôtes a reçu un carton jaune pour une faute commise. Pendant ce temps, il y avait beaucoup de parité et de contrôle du jeu de la part des deux équipes, malgré le fait que l’Udinese avait l’avantage dans le résultat.

Cependant, c’est à la 44e minute que le score d’Atalanta a pu être brisé et les actions égalisées. Tout s’est passé après que l’Udinese, très retiré dans le dos défensif, ait négligé une passe intérieure de Matteo Pessina que Muriel a reçue totalement seule.

Après la réception, Muriel a réagi pour éviter les adversaires et a pris les défenseurs Kevin Bonifazi et Rodrigo Becão. Si ce dernier l’a presque déséquilibré et lui a enlevé le ballon, le Colombien a été favorisé et s’est retrouvé avec le ballon à sa disposition pour casser le zéro dans le but de Juan Musso.

Ci-dessous la vidéo de Le but de Muriel, qui signifiait 1-1 du match et dans lequel réagit rapidement avec ses deux jambes pour éviter les marques et les entrées de la défense rivale:

Avec ce superbe but de Luis Fernando Muriel, l’Atalanta a fait match nul 1-1 lors de sa visite à l’Udinese / (Autorisation: ESPN).

Le match s’est déroulé à la mi-temps avec le score 1-1 et, face à la seconde période, son entraîneur l’a remplacé à la 58e minute par le Colombien Duván Zapata. L’entraîneur Gian Piero Gasperini a fait trois modifications à ce moment du jeu, mais elles n’ont pas pris effet, car dans le développement de la seconde mi-temps, il n’y avait aucune option évidente majeure pour l’une ou l’autre des deux équipes pour déséquilibrer l’égalité.

Muriel venait de marquer le 14 janvier, lors du match où son club a battu Cagliari 3-1 pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie 2020/21.

Avec cette victoire d’Atalanta, l’équipe de Bergame a bouclé 18 matchs disputés en contestant la date d’échéance. De plus, il est sixième du classement avec 33 points, le même que la Juventus, qui a un match de moins.

Pour sa part, Muriel continue d’attirer l’attention en Italie, comme Il est actuellement le meilleur buteur de son équipe de la saison de Serie A 2020/21.. Avec 11 touchés, il est le cinquième meilleur buteur de la ligue aux côtés de Cristiano Ronaldo, Romelo Lukaku, Ciro Inmobile et Zlatan Ibrahimović.

Désormais, le plus grand défi pour Atalanta sera d’affronter le leader du championnat AC Milan en tant que visiteur, un match qui aura lieu le samedi 23 janvier.

