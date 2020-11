Bogotanos a enregistré l’apparition d’un reptile à Bogotá / (Twitter: @MicoMalparido).

Au milieu de l’Avenida Carrera 30 à Bogotá, un boa constrictor gisait après que plusieurs motocyclistes aient alerté le conducteur d’un camion blanc qui transportait involontairement l’espèce dans la partie inférieure du véhicule, très près du tuyau d’échappement.

Le serpent n’était pas à l’intérieur du véhicule, mais sous la carrosserie, à l’arrière, où se trouve normalement le pneu de secours ou le réservoir de carburant dans ce type de voiture. De là, l’animal a commencé à pousser sa tête, puis le reste de son corps jusqu’à ce qu’il touche la route trempée de pluie et se couche au milieu des voitures.

Malgré le fait que pendant un moment le boa a été traîné sur la route suspendue au bas de la voiture, le conducteur du camion a réussi à s’écarter et arrêter. Plus tard, protégée par des motocyclistes qui ont averti les autres conducteurs de ralentir, elle est restée quelques secondes jusqu’à ce que les policiers arrivent pour la secourir.

Selon des témoignages recueillis sur les réseaux sociaux, apparemment le propriétaire de la voiture aurait visité Melgar, Tolima, il y a deux semaines et à son retour à Bogotá, il a gardé le véhicule jusqu’au mardi 27 octobre, de sorte que ce reptile aurait pu rester dans la partie inférieure de la voiture pendant plusieurs jours.

Voici la vidéo du boa sortant du camion:

Bogotanos a enregistré l’apparition d’un reptile à Bogotá / (Twitter: @MicoMalparido).

Après le sauvetage, le boa a été livré à l’Institut pour la protection et le bien-être des animaux afin qu’ils puissent effectuer les processus de réhabilitation appropriés et ainsi le ramener plus tard dans son habitat naturel.

Julio César Pulido, sous-secrétaire à l’environnement, a expliqué qu’ils réhabiliteront le reptile avant sa libération. «Le boa est en parfaite santé, c’est compréhensible, dans des conditions auxquelles il n’est pas utilisé, donc son comportement est un peu nerveux. Il pèse 3,7 kilogrammes et nous effectuons tout le processus de réhabilitation afin qu’il puisse être remis dans son habitat naturel », a-t-il déclaré.

À son tour, l’entité a appelé les citoyens à rester calmes en cas de rencontre avec un animal sauvage, à éviter de le manipuler, de ne pas le prendre comme animal de compagnie et de le signaler aux autorités.

C’était la réponse officielle du Secrétariat de l’environnement de Bogotá dans laquelle il a été signalé que l’Institut de protection et de bien-être des animaux de Bogotá s’occuperait de l’espèce avant de la relâcher:

Le secrétaire à l’environnement a annoncé que le boa est stable et se trouve dans un centre temporaire pour la faune / (Twitter: @Ambientebogota).

Ce n’est pas le premier cas de boas dans la capitale. Ces dernières années, des reptiles comme celui-ci ont été retrouvés sur la Calle 10 avec Carrera 34, dans la ville de Puente Aranda, ainsi que sur la plaque d’un camion où un serpent de la municipalité de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, a été trouvé parmi des paquets de mandarins.

De plus, un boa a été retrouvé dans un bus, plus précisément dans le moteur du véhicule. L’incident s’est produit dans la ville de Puente Aranda lorsque le conducteur allait faire l’entretien de la voiture et a soulevé le capot où il a trouvé le reptile vissé sur le moteur.

Un autre cas qui a attiré l’attention est celui du serpent trouvé dans le moteur d’un camion Chevrolet Tracker arrivé à Bogotá en provenance des plaines orientales. Le chauffeur voyageait dans le septième wagon, dans le secteur Chapinero, et il a remarqué qu’à partir d’autres véhicules, ils l’ont averti qu’un animal quittait l’arrière de la voiture.

Voir plus:

Le Secrétariat de l’environnement de Bogotá a enregistré plus de 200 espèces dans les écosystèmes de Bogotá

La violence au Chocó ne s’arrête pas: Juana Perea, chef de Nuquí, est assassinée