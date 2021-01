01/05/2021 VIDEO: Les Rois Mages arrivent à Conde Duque lors d’un gala sans public réalisé par Jorge Blas. Les Rois Mages sont arrivés mardi soir au Centre Culturel Conde Duque de Madrid lors d’un gala sans public présenté par le magicien Jorge Blas et présenté par le violoniste libanais Ara Malikian et la compagnie de danse italienne Studio Festi. ESPAGNE SOCIEDAD RICARDO RUBIO – EUROPA PRESS

Les Rois Mages sont arrivés mardi soir au Centre Culturel Conde Duque de Madrid lors d’un gala sans public présenté par le magicien Jorge Blas et présenté par le violoniste libanais Ara Malikian et la compagnie de danse italienne Studio Festi.

Cette année, en raison de Covid-19, le défilé traditionnel dans les rues de la capitale de Nuevos Ministerios à Cibeles, dans lequel des milliers de personnes, en particulier des enfants, se rassemblaient.

A 8h30, une interprétation de l’annonce a été réalisée par la compagnie de danse italienne Studio Festi, qui a simulé l’ange Gabriel avec une chorégraphie, annonçant la nouvelle de l’arrivée des Rois Mages sur le portail de Belen.

Puis le magicien Jorge Blas est apparu, qui a été chargé de prendre le relais de ce gala. Blas s’est souvenu de l’histoire de la naissance de Jésus et, à l’aide de tours de magie, a envoyé sa lettre aux rois et les a accueillis en leur offrant de l’or, de l’encens et de la myrrhe et a également fait apparaître Ara Malikian.

Le violoniste libanais a interprété, avec un groupe composé d’une batterie, d’une basse et d’un piano, la mélodie de «Madrid», une composition exclusive pour la célébration de la douzième nuit dans la capitale.

Une fois terminé, Malikian a été ému par le “mystère et l’illusion” de l’arrivée de Leurs Majestés. Blas a fait apparaître une petite étoile et a enfin illuminé tout le patio extérieur du Centre Culturel Conde Duque pour que le Studio Festi interprète à nouveau une représentation de l’arrivée des anges au portail de Belén.

C’est ainsi que fut accueillie la suite royale formée par les pages et Leurs Majestés, qui ont foulé le sol madrilène au rythme d’une marche royale tandis que tombait la neige que le magicien faisait apparaître.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, les rois sont apparus dans le même char et sans l’accompagnement d’autres années, dans lesquelles des chevaux, des chameaux et de nombreux autres chars pouvaient être vus. Melchor, Gaspar et Baltasar ont été reçus dans la capitale par le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, et d’autres membres de la corporation municipale, y compris les porte-parole des groupes au conseil municipal.

Le maire de Madrid les a accueillis dans “une ville différente de celle qu’ils ont trouvée l’année dernière” et a demandé “qu’il n’y ait pas de charbon” en particulier pour les enfants qui cette année “ont appris” et ont été “les meilleurs la lumière, la meilleure consolation et le meilleur espoir pour les personnes âgées “.

Plus tard, le magicien Melchor a pris la parole et a remercié pour un accueil “si spécial” et assuré que “la magie ne dure pas que ce soir” et a remercié les médecins, les professeurs et les corps de Sécurité.

“Merci à tous pour votre gentillesse. Et merci aussi d’une manière très spéciale aux grands-parents qui ont passé des années avec votre sagesse à soutenir des milliers de familles. Vous êtes très important pour cette ville et ce pays. Nous n’oublions pas ce que vous avez fait, vous êtes nos professeurs », dit-il.

Il a reconnu que 2020 avait été une année “compliquée”, donc lui et Gaspar et Baltasar sont venus avec des milliers de cadeaux pour récompenser la façon dont tous les Madrilènes se sont comportés pendant la pandémie, et il a dit au revoir jusqu’au lendemain. des rois.

Pour conclure, des feux d’artifice ont été lancés au Centre culturel Conde Duque et également dans le reste de la capitale, comme dans le Parque de la Bombilla, Cibeles ou Madrid Río, tandis que Leurs Majestés ont monté un nouveau char pour visiter le rues de la capitale offrant des cadeaux à tous les madrilènes.

