Un marchand a jeté des vêtements pour nuire à la vente de manteros

Ce mercredi à midi, les marchands et manteros de Flores ont joué dans un nouveau chapitre d’un conflit de plus en plus violent. Après la traversée de mardi, où les deux groupes ont subi des coups, le propriétaire d’un lieu a décidé de jeter divers vêtements et de les donner à ceux qui marchaient dans la zone en signe de protestation.

La séquence entière a été enregistrée dans une vidéo, dans laquelle on observe comment le marchand commence à lancer des T-shirts, des chapeaux et d’autres vêtements à ceux qui marchaient dans la rue. Avant cela, le propriétaire des lieux a annoncé ce qu’il allait faire et a demandé un “pogo” pour rassembler les gens et ainsi essayer de courir vers les manteros qui se trouvaient à cet endroit.

Le tumulte s’est développé dans la rue Bogotá, entre Argerich et Nazca. Là, des bousculades et une dispute entre les manteros et le marchand ont été générés. L’un d’eux lui a crié: “Arrête, hein. C’est fait. Cela ne vous donne pas la tête? À côté de lui, un autre colporteur lui fit signe des deux bras de terminer.

«Plus tard, ils iront plus», cria le marchand en riant, tandis que sur l’asphalte d’autres manteros l’insultaient. “Dans un moment, dans un moment”, a réitéré le propriétaire des lieux, qui a répondu à l’un des vendeurs qui lui a demandé d’arrêter: “Ah, mais vous avez attrapé une (chemise).”

Il y a eu des coups et des courses entre deux manteros à Flores

Peu après, deux vendeurs ont été battus à cause d’un différend territorial qui a également été enregistré sur vidéo par l’un des témoins.

Infobae a constaté que le surpeuplement de personnes augmentait le nombre de manteros, qui affrontez quotidiennement pour obtenir des emplacements stratégiques dans les artères commerciales.

Au cours des derniers jours, les images observées dans le quartier de Buenos Aires à Flores étaient inquiétantes. La proximité des fêtes de fin d’année générées longues files d’attente sans distanciation, peu de respect pour la jugulaire et les rues qui ont été coupées et transformées en piétons sans accès aux véhicules.

C’est précisément le point qui scandalise le plus les commerçants qui louent et supportent les dépenses de leurs locaux depuis le début de la pandémie. Bien que la présence policière soit constante, ils indiquent que il n’y a pas de contrôle vers les manteros et que le surpeuplement ne permet pas au public d’entrer dans les magasins.

Les événements de ce midi se sont produits un jour après le différend entre les deux parties hier à l’intersection des rues Bogota et Helguera. Il y avait mégots, coups de pied, coups de poing et menaces.

Hier, manteros et marchands se sont également battus à Flores

À la suite de la confrontation, trois blessés ont été enregistrés. Un commerçant a dû être transféré à l’hôpital Álvarez avec une coupure au crâne et deux manteros, d’origine sénégalaise, ont été référés à l’hôpital de Durand. Tous ont subi des coups et des blessures sans gravité.

Aussi Ils craignent que cette réalité ne génère à nouveau une mesure forte de la part du gouvernement de Buenos Aires et qu’à court terme, ils sont incapables d’ouvrir des entreprises.

Le 13 août, la situation entre les manteros et les commerçants a également trouvé son point de rupture après le retour du premier groupe à l’activité, alors que les propriétaires des lieux n’avaient pas l’autorisation sanitaire pour le faire.

Hier, le Confédération argentine des moyennes entreprises (CAME) a publié un communiqué dans lequel il a répudié “le manque de contrôle sanitaire et les attaques de manteros contre les marchands”.

Une carte postale de fleurs lors des achats de Noël (Adrián Escandar)

«La vente informelle de cette année brise tous les équilibres. Invasion de manteros, agglomération de gens faisant du shopping sur les trottoirs, batailles entre marchands et manteros, combats entre acheteurs, court entre les manteros, les cris et les foules de gens qui pénètrent dans les zones salées et salées du pays, sans aucune mesure sanitaire au milieu de la pandémie », ont-ils soutenu.

Et ils ont ajouté: «Selon l’enquête menée par la CAME dans tout le pays, 84% des localités n’appliquent pas de contrôle aux ventes informelles, ou elles sont insuffisantes. Le phénomène est très intense, en particulier dans les plus grandes villes et dans celles où les indicateurs de pauvreté et de chômage sont élevés ».

«Les manteros bloquent les entrées des locaux, générant des batailles contre les marchands à coups, pelles, machettes, fers et chaises, sans l’intervention des autorités. Les zones ont été libérées à l’informalité “, ils ont terminé.

