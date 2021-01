Les baigneurs de Santa Marta échappent aux contrôles de biosécurité à l’entrée de la plage d’El Rodadero.

Ce premier janvier il n’y avait pas de mesure restrictive qui valait la peine, car malgré tout Dans les cordons de sécurité mis en place par les autorités pour accéder aux plages d’El Rodadero, à Santa Marta, certains citoyens ont été impliqués dans des troubles après avoir franchi les clôtures et pénétré sans les mesures de biosécurité correspondantes.

Cette plage, qui se caractérise par être l’une des meilleures et des plus accueillies à Noël par les Samariens et les touristes, a dû fermer ce vendredi vers 4 heures de l’après-midi, après les troubles et une foule de personnes qui ont commencé à se presser sur les lieux enfreignant les règles de biosécurité et la limite de capacité autorisée.

C’est la publication qui a déclenché toutes sortes de commentaires contre le mauvais exemple lancé par certains citoyens et qui a incité d’autres à commettre les mêmes actes d’indiscipline.

Les baigneurs ont sauté la sécurité pour un accès contrôlé des touristes à la plage d’El Rodadero.

Selon le journal El Tiempo, pour accéder aux plages, une réservation doit être faite à l’avance via les pages web fournies par les entités en charge de la régulation du spa., mais apparemment, les citoyens n’ont pas peur des dangers que comporte la contagion de Covid-19.

Cette exigence, apparemment, est ignorée par certains visiteurs qui préfèrent accéder au spa avec vandalisme et actions irresponsables, selon le directeur du promoteur touristique d’El Rodadero, Iván Calderón.

“Ils arrivent aux entrées et, comme ils n’apparaissent pas dans le système car ils n’ont pas réservé leur visite, ils choisissent de profiter d’un oubli et s’envolent dans une partie des près de 500 mètres de clôtures installées”, fit remarquer le directeur.

Compte tenu des faits, le manager a ajouté que dans le reste de la saison, la surveillance sera renforcée tout au long de la médiane pour imposer des sanctions à ceux qui favorisent le désordre sur la plage. Cependant, le responsable a appelé les gens à attaquer les règlements de biosécurité. “Ce sont des mesures nécessaires pour profiter des sites touristiques avec le soin requis par cette pandémie”Calderón a déclaré à El Tiempo.

Mais l’indiscipline n’a pas été uniquement pour l’entrée des plages de Santa Marta, ces derniers jours, selon le journal El Heraldo, a rapporté que le 28 décembre, des dizaines de personnes ont participé à des fêtes clandestines dans les soi-disant «Los patios rumberos» dans lesquels les participants paient 2 000 pesos pour entrer danser et boire.

«A travers les réseaux sociaux, plus d’une centaine de personnes se réunissent pour accéder à ces sites situés à Gaira, Pescaíto ou Bastidas, où les festivités semblent n’avoir aucune restriction, facilitant la propagation du dangereux Covid-19. Les organisateurs de ces routes interdites traversent la bande les mesures prises par le bureau du maire de Santa Marta sur les agglomérations “ rapporte le journal Barranquilla.

Figures de contagion à Magdalena

Dans la lutte contre la propagation du covid-19 que mènent plusieurs villes du pays et face au panorama inquiétant de l’occupation de l’UCI, au milieu des vacances de décembre, la mairie de Santa Marta, dans le département de la Magdalena, a décrété qu’une loi sèche Il est de 22h00 du 31 décembre au 16 janvier 2021. La consommation d’alcool dans les lieux publics du territoire urbain et rural de Santa Marta était également interdite.

Jusqu’au moment, Santa Marta enregistre 17 011 cas positifs de covid-19 et 550 décès, pour un taux de mortalité de 3,23%.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR:

“Ils m’ont invité à un sancochito”: l’excuse d’un conseiller de Cali pour partir au couvre-feu

Le gouvernement étend la subvention d’aqueduc à 147 mille familles à la campagne

Le centre historique de Carthagène a donné l’exemple de la discipline et s’est conformé à toutes les restrictions de fin d’année