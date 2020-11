Ouvrez la porte pour reconnaître qu’il y a une autre administration en 2021

Le président des États-Unis, Donald Trump, a insisté ce vendredi sur son refus d’imposer la séquestration en raison du COVID-19, malgré le fait que le pays ait enregistré les pires données de toute la pandémie ces derniers jours.

Le président a semblé mettre à jour la situation du vaccin contre le COVID-19 aux États-Unis, ses premières déclarations publiques en huit jours. La dernière fois qu’il a donné une conférence de presse, il a dénoncé la “fraude” commise lors des élections du 3 novembre.

A cette occasion, Trump n’a pas non plus reconnu sa défaite aux élections – les dernières projections incluent les comtes d’Arizona et de Caroline du Nord et cimentent la victoire du candidat démocrate, Joe Biden – mais il a ouvert la porte pour admettre que ce ne sera pas le cas. Président après le 20 janvier, car il a insisté sur le fait que «son administration» n’imposera aucune séquestration.

“Mon administration n’imposera pas de verrouillage. Espérons que quoi qu’il arrive à l’avenir – qui sait de quelle administration ce sera? – je suppose que le temps nous le dira, mais je peux vous dire que cette administration n’imposera aucun verrouillage”, a-t-il déclaré. de la roseraie de la Maison Blanche.

“Ce gouvernement n’imposera en aucun cas un confinement”, a-t-il souligné, tout en précisant qu’il resterait “vigilant”, comme le rapporte la chaîne de télévision CNN.

La volonté du président américain de reconnaître la possibilité d’une administration autre que la sienne en 2021 est la plus proche qu’il soit venu admettre sa défaite. La plupart des médias américains projettent que les élections se sont terminées avec 306 voix en faveur de Biden et 232 en sa faveur. Pour remporter les élections, il en faut au total 270.

Les États-Unis sont le pays le plus durement touché par la pandémie du COVID-19 au monde, tant en nombre d’infections qu’en nombre de décès dus à la maladie.

La nation nord-américaine a enregistré ces derniers jours les pires données de cas de toute la pandémie et marque un nouveau record quotidien sur son bilan ce vendredi, avec 153 496 infections en 24 heures, ce qui représente 10,5 millions en termes mondiaux. Les décès dus au COVID-19 sur le sol américain s’élèvent à 242 430 personnes.

