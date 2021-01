Capturer la transmission sur Facebook

La pandémie de coronavirus a pleuré les familles des plus de 40000 morts que la maladie a laissés en Colombie. Chaque jour, des centaines de personnes meurent du virus et les Colombiens doivent affronter la mort de leurs proches en avançant et en donnant leur version aux autres habitants du pays pour qu’ils continuent à prendre soin d’eux-mêmes et à ne pas être irresponsables.

C’était le cas avec Carlos Adolfo Méndez, journaliste citoyen de Cucuteño qui, via Facebook, transmet en direct les dernières nouvelles de la ville pour les médias régionaux tels que Noticias Cúcuta 75 et BNC Noticiero. L’homme était dans cette tâche le 30 décembre, devant la Clinique San José de Cúcuta. Méndez a informé les Cucuteños de la mort du docteur Édgar Salgar Villamizar, reconnu dans la capitale de Norte de Santander, qui n’a pas pu vaincre le covid-19.

Cependant, avec la mort du Dr Salgar, le journaliste citoyen a dû signaler un autre décès qui venait de se produire dans la même clinique. C’était à propos de l’infirmière Alba Victoria Leguizamón Bermúdez, “ Vicky ”, qui luttait depuis plusieurs jours contre le coronavirus et était l’épouse du journaliste Méndez. Information qu’il a diffusée en direct.

«L’infirmière Alba Victoria Leguizamón Bermúdez vient de décéder au septième étage. Il a combattu pendant quelques jours le coronavirus. Elle était la mère de mon fils, malheureusement elle a perdu la vie. De mon fils Jesús David Méndez “, étaient les mots de Carlos Méndez.

Le journaliste a ajouté: «Il y a plus de 12 jours, je combattais le covid, l’infirmière. La mère de notre fils nous a quittés “En outre, elle a déclaré que Leguizamón a consacré 33 ans de sa vie à être infirmière à la clinique de San José de Cúcuta.

Aujourd’hui ma femme décède, demain on ne sait pas à qui c’est le tour. C’est triste de voir que les gens ne croient pas que cela existe.

C’est le moment où Carlos Méndez apprend le décès de sa femme en pleine transmission:

Un journaliste découvre en pleine transmission la mort de sa femme par covid-19

Méndez a continué à émettre pendant encore une demi-heure, “il faut être fort quand ses proches partent, comme dans mon cas”. Il a ajouté qu’il était à la clinique en attendant de voir sa femme pendant un moment, mais sa famille ne le lui permettait pas.

Cependant, Méndez s’est dit heureux parce qu’il savait que son fils avait pu voir l’infirmière quelques minutes avant sa mort. Le journaliste en a profité pour demander aux citoyens de rester chez eux le 31 décembre: «Je ne sais pas ce que nous célébrons. Ce seront ces gens qui ne croient pas que cela existe ».

D’autre part, le journaliste a annoncé que le Dr Salgar, décédé quelques minutes avant sa femme, était bien connu à Cúcuta pour avoir sauvé les citoyens du virus.

Parmi ceux qui partagent ces témoignages se trouve Carlos Méndez lui-même, journaliste citoyen. Méndez a laissé entendre qu’il avait souffert de la covid-19 à deux reprises et que, la deuxième fois, c’était Salgar qui l’avait soigné et guéri de la maladie.

Plusieurs citoyens et collègues ont exprimé leur solidarité avec Méndez face à la perte de son épouse. Julieth Cano, journaliste de Cúcuta pour Noticias Caracol, a voulu partager le cas de Méndez avec les Colombiens au niveau national.

Compte tenu de la diffusion que Cano a promue, Le journaliste Carlos Méndez a réalisé une nouvelle vidéo donnant plus de recommandations et remerciant les messages d’affection qu’il a reçus pour la mort de sa femme et de la mère de son fils.

Message d’un journaliste de Cúcuta qui a perdu sa femme à cause du Covid-19

«La clinique San José de Cúcuta est en deuil, L’infirmière Alba Victoria Leguizamón Bermúdez, la mère de notre fils, est partie. Aujourd’hui, nous avons eu des funérailles avec une grande tristesse, les infirmières et les agents du centre de santé ont licencié l’infirmière», A déclaré Méndez dans une autre vidéo.

Ne laissez pas cela vous arriver, nous perdons nos proches. En 2021, nous ne nous faisons pas confiance.

Au cours des dernières heures, dans le Norte de Santander, 274 nouveaux cas et 12 décès dus au covid-19 ont été signalés. Dans le département il y a eu 40 621, dont 2 022 personnes sont décédées et 36 640 ont été récupérées. Au total, 297 cas sont placés en isolement surveillé à domicile, sous surveillance épidémiologique par l’Institut départemental de la santé, a rapporté l’Autorité départementale de la santé.

