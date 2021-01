Carlos Piedrahíta après l’attaque. Images: p tirées de la vidéo.

Carlos Piedrahíta, médecin IPS Virrey Solis, dans un cas d’intolérance, a été agressé par des proches d’un patient en état d’ébriété qui a attaqué le professionnel lorsqu’il a indiqué qu’une évaluation de triage était nécessaire pour évaluer son état et suivre les protocoles de sélection et de classification du service d’urgence. Le fait, qui a été présenté dans le Centre-ville de San Diego dans la capitale d’Antioquia, Elle a été rejetée sur les réseaux sociaux, d’autant plus que le personnel de santé est en première ligne de soins en ce moment de la pandémie. Le médecin a signalé le cas au bureau du procureur général, tandis que l’enquête progresse pour trouver les responsables.

Le professionnel de la santé, diplômé de l’Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), a été brutalement agressé par des personnes en état d’ivresse, a dénoncé la dignité médicale. De plus, compte tenu des cas constants d’agression contre des membres du secteur de la santé, l’organisation a indiqué

“Serait-il préférable de quitter les cliniques et les hôpitaux jusqu’à ce que nous ayons de réelles garanties d’emploi?».

À son tour, l’établissement d’enseignement, par une déclaration signée par le doyen de l’École des sciences de la santé, Marco Antonio González Agudelo, a rejeté le fait et comportement de ce “citoyen inadapté, agressif et intolérant que, en violation des normes gouvernementales et sociales, attaque brutalement un médecin, notre diplômé ».

González Agudelo a indiqué que le patient et ses compagnons ont été admis aux urgences dans un état dépressif et ont consulté le centre médical après avoir eu un accident, en violation du couvre-feu décrété par le secrétaire du gouvernement d’Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, à partir du vendredi 8 à partir de 19 heures. m jusqu’à 5h00 le mardi 12 janvier. En outre, les agresseurs ont également bafoué la mesure d’interdiction en vigueur à partir de 22h00 Vendredi m jusqu’à 23 h 59 m de vacances lundi.

Le doyen a également réitéré que Les situations sont fréquentes dans lesquelles l’intégrité et la sécurité du personnel médical sont constamment menacéescar, bien qu’ils remplissent leur mission de << sauver des vies, d'atténuer les souffrances et d'accompagner les malades dans cette période très difficile de la pandémie que nous subissons >>, les citoyens ne valorisent pas la fonction sociale qu’ils exercent et les efforts, tels que l’exposition au virus, ce qu’ils font tous les jours.

Il a également dénoncé que Être médecin en Colombie est un risque en raison de stigmatisation et agressivité qui font de cette pratique une profession dangereuse. Pour cette raison, il a demandé à l’État de protéger les membres du secteur de la santé, ainsi que d’autres groupes de population, en une loi qui «est forte contre ceux qui veulent mettre fin à cette noble fonction».

Pour sa part, les jours précédents, l’Association colombienne des sociétés scientifiques, le Collège médical colombien et la Fédération colombienne des syndicats de médecins ont envoyé une lettre au ministre de la Santé et Protection sociale, Fernando Ruíz, en relation avec la situation de l’emploi des talents humains en santé dans le pays. Les signataires ont demandé au gouvernement national de soutenir le personnel médical qui a soumis leur démission pour non-paiement, la absence d’éléments de protection ou la faible qualité d’entre eux et le pénurie d’intrants pour travailler.

En outre, ils ont demandé la création de mécanismes permettant aux EPS et aux assureurs de payer aux IPS publics et privés ce qui leur est dû et ainsi les membres du secteur pourront recevoir la rémunération correspondante, l’approvisionnement nécessaire fournir des «soins dignes, sûrs et de qualité» aux patients, et embauche “juste et digne».