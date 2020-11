Agglomérations à postuler pour travailler chez Andrés Carne de Res Cartagena. Photo: @Fefefocus sur Twitter

Dans le centre commercial La Serrezuela, situé dans le centre historique de Carthagène, un magasin d’Andrés Carne de Res sera inauguré en décembre prochain.

Le restaurant emblématique de Bogota a convoqué les habitants de la ville pour pourvoir les postes nécessaires au démarrage de son opération, pour laquelle, ce jeudi, environ 500 personnes de Carthagène se sont alignées à proximité du nouveau centre commercial, situé dans le secteur de San Diego du ville fortifiée. La file d’attente, comme en témoigne la vidéo enregistrée par un citoyen, s’est étendue sur plus de quatre pâtés de maisons du lieu où les entretiens d’embauche ont eu lieu.

L’agglomération, mise en évidence dans la vidéo, a fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux, car les mesures de distanciation sociale n’étaient pas respectées en contingence contre le COVID-19. Parmi les commentaires, ceux qui reprochent au restaurant de ne pas passer d’appel virtuel et sans contact entre les gens se démarquent.

L’appel, diffusé par WhatsApp, a recruté de nombreux travailleurs des secteurs de l’hôtellerie, de l’hôtellerie et de la gastronomie, secteurs gravement touchés par la pandémie. Selon le directeur du restaurant, Álvaro Ángel, ils cherchent à embaucher 60 à 70 personnes, mais, à aucun moment, ils ne s’attendaient à la forte demande de Carthagène; Pour cette raison, au cours de la journée du 5 novembre, ils ont reçu des CV et ont annoncé que, plus tard, ils passeraient des appels pour des entrevues.

«Nous citons un certain nombre de personnes, mais j’imagine qu’en raison du chômage et de tout ce qui s’est passé, une personne le dit à l’ami et l’autre le dit à l’autre, et c’est ce qui s’est passé. L’appel est devenu une voix à voix », a expliqué Ángel à Blu Radio, ajoutant que des personnes ont été évacuées pour ensuite effectuer le classement général.

Yeremi Arnedo, forte d’une expérience de serveuse et âgée de 22 ans, faisait partie des quelque 500 personnes qui se sont alignées pour être embauchées par l’emblématique restaurant de Bogota.

Arnedo, dont le contrat a été suspendu dans un hôtel du nord de la ville, où il travaillait comme assistant de cuisine, raconte qu’il n’avait pas d’emploi pendant la pandémie. «Cela a été difficile parce que j’ai un petit enfant, mais je me suis défendu avec une petite entreprise à domicile. J’espère maintenant qu’ils m’appellent pour continuer mon travail, et sinon, continuer d’insister “, lui dit l’aspirant Blu Radio.

Chômage à Carthagène

Le tourisme est l’un des secteurs économiques les plus touchés par la pandémie COVID-19. Selon le Center for Economic and Labour Studies (Cedetrabajo), les chômeurs de l’heroica sont passés de 34 mille en août 2019 à 85 mille à la même période cette année, ce qui se traduit par 51 mille nouveaux chômeurs. Le taux de chômage était de 20,5%, alors qu’il était de 7,3% l’année précédente pour cette même période.

Selon l’étude, le nombre de personnes employées à Carthagène est passé de 423 mille à 343 mille en comparant ce mois d’août à celui de 2019.

