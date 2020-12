L’homme vole l’église. Photo: Capture vidéo par Caracol Radio

Un événement inhabituel laisse perplexe les autorités de Barranquilla. Un sujet se serait fait passer pour un paroissien, serait entré à la messe de 18h30 qui était consommée dans l’église du Saint-Esprit, au nord de la capitale de l’Atlantique, et en a profité pour voler de l’argent et des ordinateurs qui se trouvaient dans le temple.

Selon les informations fournies par le curé de l’église, Carlos García, le délinquant a fourni une fausse identité pour entrer dans les installations de l’église, ce qui pourrait ignorer les protocoles d’enregistrement et de biosécurité à l’entrée des lieux.

Le père García assure que les fonctionnaires de l’église qu’il dirige vérifient seulement que ceux qui entrent ne présentent pas de symptômes de COVID-19 «mais ne vérifie pas les cartes d’identité ou les noms», Ce qui, selon lui, faciliterait l’entrée au vol.

Les biens volés étaient un ordinateur portable, un téléphone portable et deux millions de pesos en espèces. Selon le curé de la paroisse, le voleur n’est pas resté cinq minutes pendant l’événement religieux, quand «il est allé aux toilettes et est entré dans le bâtiment pastoral». Là, selon le curé, l’homme “Il a franchi une porte et est entré dans le presbytère.” Par la suite, il est entré dans la chambre de l’un des parents qui y résidait et “Il a pris un sac à dos et deux millions de pesos», A-t-il déclaré aux autorités.

Le vol a été enregistré dans les caméras de sécurité de l’endroit et le «plan» que le criminel a exécuté pour voler l’église de Barranquilla est mis en évidence.

Les articles étaient haut de gamme. L’ordinateur portable était un Macbook Pro et le téléphone portable était un iPhone. En outre, le curé de la paroisse dit que le criminel connaissait déjà les installations de l’église car “il a erré pendant des minutes dans tout le bâtiment, vérifiant chacune des pièces”. De plus, dans la vidéo, qui est un élément clé pour les autorités, il montre que «le délinquant descend à l’étage où se déroulait l’Eucharistie et donne l’impression qu’il est sorti de la salle de bain et a quitté la paroisse».

Le prêtre dit que la police a été avertie lorsque le père affecté a montré qu’il n’avait pas ses effets personnels. Là, ils ont procédé à des enquêtes dans lesquelles d’autres victimes ont montré qu’un «autre vol avait été enregistré dans un bâtiment voisin et, selon les caméras, correspondrait au même homme qui était dans cette église»A conclu le chef religieux de cette église, Carlos García, déçu.

A cette époque, la police a donné un morceau de tranquillité à la paroisse et les habitants du secteur inquiets de ce fait; les hommes en uniforme ont prétendu mener les enquêtes nécessaires pour trouver où se trouvait le criminel.

L’Observatoire de la sécurité des citoyens de Barranquilla a assuré qu’au premier semestre 2020, les vols avaient considérablement diminué dans la ville: 44,3 pour cent. Au premier semestre 2019, il a marqué 1017 cas, alors que dans la même période de cette année, 566 ont été présentés.

«Il y a une augmentation des victimes d’origine vénézuélienne, atteignant 12,5% (18) des cas enregistrés. Au niveau local, au premier semestre 2019, ce chiffre était de 4,8% des cas. Au niveau national, pour 2019, le registre représentait 3,42% du total des cas», Lit une des sections éditées par l’Observatoire.