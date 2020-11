García Luna a été arrêtée le 9 décembre de l’année dernière et est détenue à New York (PHOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM)

Défense de Genaro Garcia Luna, ancien secrétaire à la sécurité publique avec Felipe Calderon, a reçu ce vendredi une autre remise de preuves des procureurs Michael Robotti et Ryan Harris.

Selon l’agence AP, les procureurs du tribunal du district est de New York ont ​​signalé la remise de preuves relatives au procès à l’ancien fonctionnaire mexicain, accusé d’avoir reçu des pots-de-vin millionnaires de la Cartel de Sinaloa (CDS) pendant 19 ans, une faction dirigée par Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Des vidéos, des rapports de police mexicains et des photos font partie des preuves, ainsi que des documents financiers, des registres de propriété et d’autres rapports publics.. Selon AP, les informations sont disponibles dans une lettre sur le système électronique du tribunal.

Cette nouvelle preuve s’ajoute à celle qui a été livrée ces derniers mois, y compris une vidéo présumée publiée le 29 septembre où García Luna serait vue lors de réunions avec des trafiquants de drogue.

Depuis 2001, García Luna aurait profité aux cartels de la drogue depuis leurs postes de sécurité (Photo: Jovani Silva / Infobae México)

Le 22 septembre, il a été annoncé que Les procureurs américains ont publié 17 enregistrements en août. Il s’agit d’une motion de deux pages de Richard P. Donoghue, ce document détaille communications interceptées de García Luna, qui aurait eu des conversations avec les principaux commandants du cartel au cours de son mandat de secrétaire à la sécurité, pendant le mandat de six ans Felipe Calderon (2006-2012).

Jusqu’à Début juin, les preuves contre l’ancien fonctionnaire avaient déjà accumulé plus de 60 mille pages et les autorités attendaient les informations dont disposait le gouvernement mexicain concernant les entreprises dont il était propriétaire.

Le soi-disant “super flic” est accusé d’association criminelle pour obtenir, distribuer et importer de la cocaïne, aussi bien que avoir menti aux autorités frontalières américaines en 2018 en disant n’avoir jamais commis de crime.

Les charges retenues contre García Luna comprennent également appartenant à une société criminelle, aggravé par le trafic de 5.000 kilogrammes de cocaïne en décembre 2008, 23 mille kilogrammes en octobre 2007 et 19 000 kilogrammes supplémentaires en mars de la même année, en plus de trois autres opérations antidrogue en 2002 et 2003.

Felipe Calderón a déclaré qu’il n’était pas au courant des actes de corruption de son plus proche fonctionnaire (Photo: Cuartoscuro)

À peine Le 7 octobre, l’ancien secrétaire à la sécurité de Calderón a plaidé non coupable des cinq chefs d’accusation retenus contre lui, dont quatre pour trafic de drogue (trois pour trafic de cocaïne, entreprise criminelle continue et fausses déclarations). L’accusation de poursuite de l’entreprise criminelle a également été portée contre le Chapo, dans le processus qui l’a finalement conduit à payer une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Précédemment, en janvier de cette année, il a également plaidé non coupable d’accusations de complot de stupéfiants telles que la fausse déclaration devant les autorités américaines. Un nouveau poste a été ajouté en juillet, qui l’a impliqué dans le transfert des cinq tonnes de cocaïne en 2008 et 42 mille kilogrammes supplémentaires de la même substance en 2007. Plus trois autres accords en 2002 et 2003.

À l’audience du 7 octobre, devant le juge Brian Cogan (le même qui a traité l’affaire Chapo), Le 7 décembre a été fixé comme nouvelle date de comparution. La lettre dans laquelle s’ajoute la nouvelle preuve de ce vendredi 6 novembre a été adressée à l’avocat Cesar De Castro.

Le dossier de García Luna a été ouvert après le procès contre lui. Chapo Guzman, où le capo Jesús Reynaldo Zambada García (frère d’Ismael Zambada, le Mayo qui est désormais en charge du CDS), a déclaré qu’il avait personnellement livré une valise avec 3 millions de dollars, lorsqu’il était responsable de l’Agence fédérale d’enquête (AFI), pendant le mandat de six ans de Vicente Fox. Ce témoignage de Roi Zambada est le seul qui puisse être utilisé par les procureurs, puisqu’il a assuré, à la première personne, qu’il était personnellement venu remettre l’argent..

Lors des audiences, il a plaidé non coupable d’accusations de trafic de drogue (Photo: REUTERS / Jane Rosenberg)

Il a été arrêté le 9 décembre à Dallas, au Texas, alors qu’il se rendait à un rendez-vous de routine pour obtenir un permis de séjour permanent.. Il est actuellement détenu à New York, dans le Centre de détention métropolitain (MDC), sous le numéro de détenu 59745-177, selon le Bureau of Prisons (BOP).

