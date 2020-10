Les citoyens américains doivent payer des sommes importantes chaque année pour accéder aux soins de santé, c’est pourquoi des millions de personnes sont exclues du système de santé.

Saviez-vous que le système de santé aux États-Unis est public mais pas gratuit, comme au Venezuela, à Cuba ou dans la plupart des pays européens, ce qui oblige le peuple américain à payer pour recevoir un traitement médical.

En 2015, les citoyens américains dépensaient en moyenne 8745 dollars par an en services médicaux et de santé

Malgré la réforme de la santé promue par l’administration de Barack Obama (Obamacare) qui a permis à environ 20 millions de personnes d’accéder à l’assurance maladie, cela ne représente pas un grand changement pour le système de santé.

Pendant la campagne électorale, l’actuel président américain, Donald Trump, a promis de réformer l’Obamacare car cela engendrait des pertes pour la nation pour un système moins coûteux pour l’État et si plus pour les citoyens.

Le plus grand cimetière d’avions au monde

Plus de 4000 avions militaires de tous types accumulés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur près de 11 kilomètres carrés. Ce sont ces données qui font du «309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG)», à Davis-Monthan Arizona Air Force Base, le plus grand cimetière d’avions au monde.

Connu sous le nom de ‘The Boneyard’, l’US Air Force ils ont commencé à stocker leurs avions restants ici en 1946. Initialement, il n’était utilisé que pour ceux appartenant aux forces aériennes, mais à partir de 1962, les avions de la marine, de la marine et de toutes les autres agences gouvernementales du pays ont également été transportés.

Vue du ciel, la base Davis-Monthan est une vaste étendue de plans parfaitement alignés. Beaucoup d’entre eux ne font que passer pendant que la maintenance est appliquée avant le redéploiement. Mais il y en a aussi d’autres qui sont démontés pour réutiliser leurs composants, ou qui finissent simplement par être stationnés pendant des décennies.

L’une des raisons pour lesquelles Davis-Monthan est devenu le plus grand cimetière d’avions au monde est son climat. L’Arizona est un endroit chaud et sec avec une faible humidité et peu de pluie, donc les avions mettent plus de temps à rouiller et à se dégrader. En outre, sous le sol se trouve une sous-couche argileuse appelée caliche, suffisamment ferme pour pouvoir garer les avions directement dans le désert sans dépenser d’argent pour créer des voies de stationnement.

Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, tant de décennies d’accumulation d’avions ont signifié que dans cette base, nous pouvons trouver toutes sortes de modèles, des chasseurs aux avions commerciaux, en passant par les avions ou les hélicoptères. Vous pouvez les trouver dans tous les états, de ceux qui sont presque nouveaux à ceux qui ne pourraient plus voler.

On retrouve également d’authentiques pièces de musée détériorées qui ne voleront plus jamais, comme ce C-47A. Il s’agit de un modèle d’avion de transport militaire fabriqué en 1944, et que nous pouvons voir ici sans portes ni fenêtres.

Il existe également des fragments de l’histoire aéronautique mondiale. Un exemple est ce Boeing 707 du mythique Pan Am, qui était la plus grande compagnie aérienne internationale aux États-Unis des années 1930 jusqu’à sa faillite en 1991.

Pour une meilleure conservation, de nombreux avions stationnés à la base ont leurs fenêtres, ouvertures et autres zones sensibles couvertes. Cependant, ce n’est pas parce qu’ils sont couverts qu’ils sont utilisables. Ce NC-130A arrivé en 1976 et dont il ne reste que le fuselage.

De nombreux avions amenés à cette base sont démantelés pour réutiliser certains de leurs composants, et cette photo en est un exemple. On y voit parties du fuselage de divers modèles vivre avec d’autres qui sont complets.

La #USA Davis-Monthan Air Force Base, située près de Tucson, en Arizona, abrite le service d’entretien et de régénération aérospatiale.

La #USA Davis-Monthan Air Force Base, située près de Tucson, en Arizona, abrite le service d'entretien et de régénération aérospatiale.

La base a considéré le cimetière des avions.

Vu comme ça d’affilée et vu du ciel, ils semblent petits, mais il ne faut pas oublier que ce sont des avions, et que les plus petits mesurent plusieurs mètres de long. On voit ici une zone où plusieurs chasseurs A10 sont stationnés et parfaitement alignés.

Sur cette photo, nous voyons les queues alignées de 82 Grumman Trackers US-2D, dont le premier a volé le 21 mai 1959. C’est un type d’avion de guerre anti-sous-marin appartenant à l’US Navy, le premier à combiner des capteurs de détection et des armes dans un seul plan.

Parfois, la seule chose qui reste des avions dans ce gigantesque cimetière est ses cabanes abandonnées. A gauche on voit celui d’un Hercules WC-130E, et à droite celui d’un Boeing 727, un avion commercial.

Bref, cette base est si grande et large qu’il est presque impossible de mettre une capture Google Maps dans laquelle elle est entièrement visible et les détails sont bien appréciés. Ici vous pouvez voir la piste sur la gauche, et sur la droite plusieurs zones différentes avec des avions de différentes tailles. Beaucoup sont à peine visibles, mais vous pouvez les distinguer par l’alignement parfait dans lequel ils sont garés.

