Aujourd’hui, deux policiers de Buenos Aires ont contribué à donner naissance à une jeune femme sur la voie publique. Dans l’après-midi de ce vendredi, Sergent Lorenza Muñoz et officier Sabrina Brizuela, tous deux membres de la division motorisée du département local, marchaient dans les rues de Villa Celina quand à l’intersection des rues Olavarría et Soldado Rava, ils ont été alertés par un piéton, qui leur a dit que la femme était déséquilibrée.

Immédiatement, les agents se sont approchés de l’endroit où il était Sandra, 23 ans, qui était en travail avancé. Compte tenu de la situation, ils ont d’abord demandé une ambulance et ont également demandé la collaboration d’un patrouilleur. Mais cela ne pouvait plus être retardé, les policiers n’ont pas hésité à assister la femme en travail qui a heureusement donné naissance à son bébé.

Après cela et en compagnie d’un téléphone portable de la police, la femme a été transféré à l’hôpital Piñero, dans le quartier de Flores à Buenos Aires, pour recevoir des soins médicaux. Après des contrôles de routine à l’hôpital, il a été confirmé que la mère a donné naissance à une petite fille en parfaite santé.

Les officiers qui ont assisté la jeune mère et le nouveau-né

À l’aube du 20 mai, un événement similaire s’est produit dans le quartier Galice de Banfield. Il était 4 heures du matin et les officiers Mariela Canteros (38 ans) et Nicolás Castro (28 ans) faisaient les rondes habituelles dans la banlieue sud, lorsqu’ils ont été surpris par un avis au 911. Ils étaient à deux pâtés de maisons de l’adresse chantée à la radio et l’ordre a dit qu’il s’agissait de “Problèmes de santé”.

En raison de l’horaire et de cette clarification, les policiers se sont laissés guider par leur intuition et ils y sont allés: à leur arrivée, ils ont vu une femme enceinte nommée Roxana debout sur le trottoir, les mains sur le ventre et avec un sac à ses côtés, à peine capable de se lever. . Elle avait commencé le travail.

Mariela est la mère -de Juan Pablo (5) – et elle a reconnu dans la respiration de Roxana le moment avant l’arrivée d’un bébé. Les nerfs et la sueur de la future mère indiquaient que la naissance était proche. “Je lui ai demandé s’il voulait entrer dans la maison et attendre l’ambulance dans son lit, et il a dit non”, se souvient-il. Infobae les Canteros officiels sur le moment qui restera à jamais gravé dans sa mémoire.

Officier Mariela Canteros et Officier Nicolás Castro

Roxana ne tolérait plus la douleur. Les contractions devenaient de plus en plus fortes. Il attrapa la main de Mariela et prévint: “Je n’en peux plus!” Les agents l’ont ensuite emmenée à l’intérieur de la voiture de patrouille. Ils l’ont aidée à se mettre à l’aise pendant que son mari entrait par l’autre porte pour lui tenir la main et la retenir.

“Nous avons suivi une formation pour assister les accouchements lorsque nous avons étudié les premiers secours, mais pas au cas où cela se compliquerait”dit l’agent.

Tout cela s’est passé en quelques minutes. L’ambulance n’était pas encore arrivée et Roxana avait déjà commencé à pousser sur la banquette arrière de son téléphone portable. «Il a poussé trois fois et le bébé est né. Dès qu’elle est sortie, elle s’est mise à pleurer … C’était une belle expérience! Je l’ai vue et je suis tombé amoureux! “, dit Mariela.

Petite Sofia quelques heures après la naissance

«Après la naissance du bébé, je l’ai enveloppée dans une couverture puis dans une autre, et je l’ai montrée à la mère. Alors qu’elle le posait sur sa poitrine, l’ambulance est arrivée avec le médecin qui lui a coupé le cordon ombilical », raconte Mariela, qui a accompagné le bébé dans l’ambulance jusqu’à l’hôpital Gandulfo. Les parents sont allés sur le mobile puis a décidé de nommer leur fille l’officier, qui son nom était Sofía Mariela.

