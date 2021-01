Un an après le meurtre de Fernando Báez Sosa, le maire de Villa Gesell, Gustavo Barrera, a placé une plaque à la mémoire du jeune homme, à quelques mètres de l’endroit où ils ont pris sa vie.

Un an après le meurtre brutal de Fernando Báez Sosa à la porte du bowling du Brique, ce matin, le maire de Villa Gesell a posé une plaque à quelques mètres de l’endroit où le jeune de 18 ans a perdu la vie. “Les Geselines et les Geselines veulent justice et que les coupables soient condamnés. Nous embrassons profondément la famille de Fernando. Notre engagement est de construire une Villa Gesell avec solidarité et sans violence afin qu’un événement similaire ne se répète jamais.»A écrit Gustavo Barrera sur son compte Twitter.

Dans l’après midi, les habitants de la ville se sont souvenus qu’il s’approchait de l’arbre, situé sur l’Avenida 3 et le Paseo 102 (où l’attaque s’est produite tôt le matin du 18 janvier 2020), et ils ont laissé des fleurs dans le parterre de fleurs. En revanche, à partir de 20h00 Mgr Gabriel Mestre il a présidé une messe pour rendre hommage à Fernando 365 jours après son meurtre. La cérémonie a eu lieu dans le Paroisse Immaculée Conception, sur l’Avenida Buenos Aires et le Paseo 10.

Après une enquête qui a duré dix mois, l’affaire a été étiquetée comme “homicide doublement aggravé par trahison et par la participation préméditée de deux personnes ou plus»Et pour le fait, qui comprend la peine de réclusion à perpétuité, Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi et Luciano Pertossi ont été inculpés. Les prévenus, actuellement détenus au bureau du maire n ° 3 de Melchor Romero à La Plata, iront en jugement bien que l’on ne sache pas encore à quelle date.

Hier, dimanche 17 janvier, les parents de Fernando, Silvino Báez et Graciela Sosa, ont organisé une collecte de solidarité au nom de leur fils unique avec les amis et la famille du jeune homme à Rivadavia Park. La réunion a été convoquée à 10 heures du matin et a duré jusqu’à 19 heures. “Un an plus tard, nous honorons leur mémoire et leur solidarité en collectant des aliments non périssables et des fournitures scolaires pour ceux qui en ont le plus besoin.”A déclaré la déclaration avec laquelle il a lancé l’appel pour la collecte.

L’initiative a été diffusée sur les réseaux sociaux et visait à honorer la mémoire de Fernando qui, comme on le sait, était un garçon solidaire. “A vous qui avez tout donné et ils vous ont tout pris”, a revendiqué l’un des dépliants. “Nous voulons que tout le monde se souvienne de lui tel qu’il était: bon fils, bon ami, généreux et solidaire. Nous vous remercions chaleureusement pour tant de soutien et d’accompagnement dans la demande de Justice for Fer “ajoutèrent les parents.

À la fin de la journée, visiblement reconnaissants, tout le monde a de nouveau demandé «Justice pour Fernando» et justice perpétuelle pour les meurtriers.

Le dimanche 17 janvier, la famille et les amis de Fernando Báez Sosa l’ont honoré avec une collection de solidarité (Nicolás Stulberg)

La semaine dernière Silvino et Graciela ils ont rencontré le président Alberto Fernández, qui les a reçus dans son bureau de la Casa Rosada. Le législateur a également participé à la réunion Leandro Santoro et le membre de l’Observatoire des victimes de la criminalité et rescapé du massacre de Flores, Matías Bagnato.

En dialogue avec ., Graciela Sosa a qualifié la rencontre de «chaleureuse» et a assuré que Fernández «avait promis» de leur apporter «son soutien en tant que président et en tant que père». «Nous sommes très satisfaits de lui pour avoir reçu son soutien, ce qui est très important. Il nous a traités comme si nous nous connaissions, en ami », a déclaré la femme. Il a également dit qu’ils avaient parlé de Justice et qu’il lui avait demandé de “ne pas avoir un autre Fernando”.

“On a parlé de la vie de Fernando et surtout on a parlé de Justice pour que je ne me retrouve pas dans rien, pour qu’il n’y ait pas d’autre Fernando dans ce monde, qui soit allé s’amuser et ne soit pas revenu”, a-t-il dit.

