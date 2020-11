Villarreal accueillera le Real Madrid ce samedi lors de la dixième journée de LaLiga après que le résultat ait été un 2-2 identique lors des trois dernières visites en championnat de l’équipe de Madrid. . / Rodrigo Jiménez / Archives

Vila-real (Castellón), 17 novembre . .- Villarreal accueillera le Real Madrid samedi lors de la dixième journée de LaLiga après que le résultat a été un 2-2 identique lors des trois dernières visites en championnat de l’équipe de Madrid.

Le match nul à deux de la saison dernière a eu lieu le troisième jour du championnat et mettait en vedette Gareth Bale, qui était celui qui avait neutralisé avec ses buts les deux avantages dont disposait l’équipe alors entraînée par Javi Calleja.

Le premier a été réalisé grâce à Gerard Moreno profitant d’une grave erreur de Sergio Ramos. Madrid a été lancé pour un match nul qui a scellé le Gallois après un beau service de Jovic avec le talon.

En seconde période, Moi Gómez a profité du rejet par Thibaut Courtois d’un tir de Gérard Moreno pour remettre Villarreal en tête.

Alors que les locaux savouraient déjà les trois points, Luka Modric a volé un ballon au centre du terrain et l’a donné à Bale pour qu’il puisse rétablir l’égalisation.

Lors de cette réunion, ils ont joué, au nom des Andrés locaux; Mario, Albiol, Pau Torres, Quintillá; Cazorla (Carlos Bacca), Iborra; Chukwueze (Ontiveros), Moi Gómez, Ekambi (Anguissa); et Gerard Moreno.

Du côté des visiteurs a fait Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Lucas (Vinicius), Casemiro, Kroos (Valverde), Bale; Benzema et Jovic (Modric).

C’était la vingtième visite de Madrid à Villarreal en Première Ligue et en plus d’être le troisième 2-2 d’affilée, c’était le huitième match nul dans l’équilibre général du duel. Les douze autres rencontres ont été résolues avec neuf victoires à l’extérieur (la dernière par 2-3 lors de la saison 2016-17) et avec trois victoires à domicile.

Le dernier triomphe local a eu lieu lors de la campagne 2015-16 grâce à un but précoce de Roberto Soldado après huit minutes de jeu que l’équipe de Madrid ne pouvait plus compenser.