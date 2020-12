Vue panoramique de la ville de Bogotá (Colombie). . / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA / Archives

Avant de conclure une année 2020 atypique, avec des recommandations d’isolement intelligent pour freiner les infections à Covid-19, Bogotá fait face à une baisse généralisée de l’humeur, selon l’enquête Bogotá Como Vamos (BCV, pour son acronyme) dont les résultats sont disponibles à partir de 18 Décembre.

Le chiffre pertinent est celui de 59% des citoyens, qui affirment que les choses ne vont pas dans le bon sens dans la capitale de la république.

Ce résultat fait partie de ladite enquête, positionnée dans les réseaux sociaux comme #MiVozMiCiudad, qui fait partie des programmes «Como Vamos», qui sont un thermomètre de ce que ressentent les citoyens dans 36 villes et municipalités du pays au cours du mois de novembre 2020.

Résultats significatifs de la perception du capital

Outre la baisse de l’optimisme des citoyens, BCV a mis en évidence les sujets suivants:

La perception du manque d’optimisme est plus grande dans le bas niveau socio-économique, avec 58%, ainsi que dans la population située entre les tranches d’âge de 46 et 55 ans, avec 57%.

Concernant la section santé mentale, ce sont les plus jeunes qui ont affirmé qu’il y avait une détérioration de celle-ci avec 55%.

Ce résultat est soutenu par des adultes, situés dans une tranche d’âge entre 26 et 35 ans, avec 43%.

En lien avec le manque de nourriture, 24% ont révélé qu’ils mouraient de faim faute d’argent; Ce résultat est alarmant, étant donné que dans une version précédente de l’enquête, le partiel était de 16%.

La situation de privation survient surtout au niveau socio-économique bas, étant emphatique chez les adultes entre 46 et 55 ans, qui atteint 31% dans cette mesure.

Par secteurs de la ville où les gens ont faim: la zone sud-ouest atteint un niveau de 35%, secondé par le sud-est, avec 27%.

Dans le même panorama pessimiste, les citoyens rapportent dans l’enquête que leurs revenus ne suffisent pas à couvrir les besoins de leur logement.

47% étaient de cet avis, surtout au niveau socio-économique bas, avec 58% et en coïncidence avec la population entre 46 et 55 ans, avec 57%.

Ces résultats, pertinents pour mesurer l’optimisme de la capitale de la république, ont été pris dans la période comprise entre le 5 et le 30 novembre 2020.

Vue panoramique de la ville de Bogotá (Colombie), datée du 16 février 2019. . / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA / Archive

Quelques aspects techniques de l’enquête

Selon sa fiche technique: les répondants totalisaient 2398 personnes, de tous niveaux socio-économiques, dont l’âge variait de 18 à 55 ans.

La prise était géoréférencée de la manière suivante: au nord, Usaquén et Suba; Moyen-Orient, Barrios Unidos, Teusaquillo et Chapinero; centre-ville, Puente Aranda, Los Mártires, La Candelaria et Santa Fe; au sud-est (Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Usme et San Cristóbal), au sud-ouest (Bosa, Tunjuelito et Ciudad Bolívar) et à l’ouest (Engativá, Fontibón et Kennedy).

Bogotá Comment nous sommes (ou BCV, pour son acronyme) mesure et surveille la perception du bien-être subjectif des citoyens de la capitale, à travers différents outils statistiques.

C’est aussi un outil utilisé par les agences gouvernementales pour contribuer aux solutions demandées par les citoyens face à leurs problèmes les plus proches.

Lors de la pandémie provoquée par Covid-19, il a été déterminant pour mesurer le pouls de leur perception avec les situations que la ville a vécues dans une situation atypique, comme celle provoquée par le virus.

