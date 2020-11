Contestation et opposition.

le Banque Interaméricaine de Développement (BID), est la principale source de financement du développement économique, social et institutionnel durable en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le président des États-Unis (USA) Donald Trump Il y a trois mois, elle a déclenché des tensions et un différend en Amérique, rompant avec l’accord non écrit qui existait depuis la création de la Banque interaméricaine de développement, la BID, il y a six décennies.

Cet accord établissait que le présidence il devrait être occupé par un latino-américain et la vice-présidence par un américain. Compte tenu du pouvoir qui lui est accordé par 30% des parts que les États-Unis détiennent dans la BID, Trump a décidé de renoncer à cette règle non écrite.

Par conséquent, il postulait Mauricio J. Claver-Carone en tant que candidat à la présidence de l’entité bancaire (le même que celui qui avait été précédemment nommé vice-président, mais sa candidature avait été rejetée par le président de la Banque).

“Claver-Carone n’avait pas les connaissances, la formation ou l’expérience, mais surtout le tempérament pour ce poste”, était l’une des raisons pour lesquelles Luis Alberto Moreno se pencha pour quelqu’un d’autre.

Compte tenu de cela, certains pays ont ouvertement exprimé leur opposition, dirigé par l’Argentine et suivi par le Mexique, le Costa Rica et le Chili. Pour ceux-ci, non seulement Trump était autorisé à détruire une tradition de six décennies, mais aussi à avoir un président à la BID qui n’aurait peut-être pas le soutien de son propre gouvernement.

Qu’avant la possibilité que Joe Biden, Candidat démocrate aux élections présidentielles aux USA, je gagne élections en novembre et décide de tourner le dos à Claver-Carone dès janvier 2021.

C’est pourquoi les adversaires de Claver-Carone ont demandé remettre à plus tard l’élection jusqu’après l’élection présidentielle américaine, mais l’idée a été rejetée par Trump et ses alliés, qui ont préféré perdre le différend plutôt que d’oser défier Trump et s’exposer aux représailles de Washington.

Élection du nouveau président de la BID.

Mauricio J. Claver-Carone, fonctionnaire de l’administration présidentielle Donald Trump, né à Miami, mais d’origine cubaine, a été directeur de l’hémisphère occidental dans le Conseil national de sécurité Américain.

A maintenu une position en faveur de les sanctions imposé par les États-Unis contre Cuba et le Venezuela, il a également été représentant des États-Unis auprès du Fonds monétaire international et conseiller principal du sous-secrétaire aux affaires internationales du département américain du Trésor.

De même, il a été élu samedi et sans opposition majeure à la présidence de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) lors d’une réunion électronique du Conseil des gouverneurs de la Banque.

Eu plus de la moitié des voix parmi les pays emprunteurs, qui sont 26, et plus de 50% des voix par actions, ce qui correspond aux 48 pays à capital en banque, qui entrera en fonction le 1er octobre 2020, pour une durée de cinq ans.

Trump a déplacé ses jetons tôt et a réussi à ajouter le support d’autres grands pays, comme le Brésil et la Colombie (fidèles à la politique désastreuse des États-Unis), d’ajouter au moins 50 pour cent des voix d’actions qui garantissent en pratique leur victoire.

Le différend contre la Chine et l’Amérique latine.

Ce mouvement fait par le Maison Blanche Il cherchera à contrecarrer l’influence croissante de la Chine dans l’économie mondiale et l’ouverture de la BID aux investissements, qui ont commencé sous l’administration de l’actuel président Moreno et qui n’étaient pas du goût de Washington.

Tout ça, depuis 2008 Pékin est devenu le 48e membre de la Banque en acquérant 0,004% du capital commun (aujourd’hui équivalent à 559 actions), qui était disponible depuis la dissolution de l’ex-Yougoslavie, et s’est engagé à décaisser 350 millions de dollars pour financer projets dans la région.

Il faut rappeler que ce mouvement de Pékin est intervenu au moment de la crise de la récession économique qui a éclaté aux États-Unis après la bulle immobilier. Et aujourd’hui, nous savons qu’actuellement Chine il est devenu le deuxième partenaire commercial de nombreux pays et cela implique des investissements en capital, ce qui inquiète les États-Unis et en particulier le Parti républicain.

Avec cette élection, les États-Unis chercheront à capitale entre les mains des pays de la région qu’ils veulent, mais en même temps il cherchera aussi à mettre les conditions et à éloigner la Chine de la région, continuera à tourner le dos aux gouvernements à tendance socialiste et à les charger économiquement.

Trump en brisant cette tradition cherchera sûrement à avoir plus pouvoir et une présence dans des pays qu’il n’a pas sous contrôle, plus précisément, l’objectif sera de chercher à briser le bloc Argentine-Mexique, qui a mis le président Trump très mal à l’aise, car cela l’empêche de gouverner à l’aise dans toute la région.

Indépendamment du pouvoir économique et politique qu’il a et représente États Unis, n’a pas réussi à «conditionner» la position du Mexique dans ce vote, ainsi que celle de l’Argentine (qui mène actuellement des négociations de dette avec le FMI).

Cela n’a pas affecté la relation étroite que les présidents entretiennent Alberto Fernandez et AMLO, malgré tous les échos médiatiques. Bien que ce bloc géopolitique progressiste n’ait pas gagné, son effort d’opposition a démontré une position commune, digne et ferme devant les tout-puissants États-Unis.

De même, il bénéficie du soutien d’autres pays de Amérique latine Oui L’Europe . Trump avait besoin de délivrer ce “coup sur le plateau” pour compenser ses autres échecs dans sa politique étrangère pour l’Amérique latine: son échec du groupe de Lima, son Juan Guaidó, son PROSUR inexistant et sa défunte Alliance du Pacifique.

Ces actions sont toujours en cours de jugement en attendant les élections et les résultats à générer en novembre entre Donald Trump Oui Joe Biden (qui ne partageait pas la désignation Claver-Carone), qui pourrait finir par occuper la Maison Blanche et le Parti démocrate prenant le contrôle du Congrès.

