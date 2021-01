Huit criminels présumés et un policier de l’État ont été tués dans la communauté de Santa Rosa de Lima, à Guanajuato (Photo: Spécial)

Un éclat de sang en plein Guanajuato, dans le centre du Mexique, a clairement indiqué que la bataille contre le trafic de drogue était loin d’être terminée. Neuf personnes ont été abattues —Y compris un élément étatique— dans une confrontation confuse entre les forces armées et une organisation criminelle identifiée comme Cartel de Santa Rosa de Lima.

La version fournie par les autorités locales indique que tôt lundi matin, lorsque des éléments des forces armées ont assisté à un rapport sur la présence d’hommes armés sur la route entre les communautés de San José de Guanajuato à Santa Rosa de Lima, dans le commune de Villagrán, ont été attaqués par des civils armés.

Les troupes de l’État ont immédiatement repoussé l’attaque, blessant un élément de la FSPE, qui a été rapidement transféré dans un hôpital de la ville de Celaya, où il est malheureusement décédé..

Peu de temps après, et en dérivant de ce qui précède, d’autres troupes de la FSPE se sont tournées vers le soutien de leurs collègues, au plus fort de San Salvador Torrecillas, ont été attaqués à deux coups d’arme à feu par plusieurs sujets à bord d’une camionnette.

Cette agression a été repoussée et a amené les auteurs présumés à entrer en collision avec une unité, alors ils sont rapidement descendus pour entrer dans les champs pour s’échapper. À cet endroit, des armes longues, des grenades à fragmentation, des cocktails Molotov, une carte faisant allusion à un groupe criminel et du matériel tactique ont été saisis.

Lorsque le personnel de la FSPE est venu soutenir ses collègues, dans les environs de la communauté de San Salvador Torrecillas, ils ont été attaqués avec des armes à feu par des individus qui voyageaient dans un camion de type wagon.

Alors que la FSPE repoussait cette agression, les auteurs présumés ont quitté l’unité qu’ils volaient pour s’échapper dans l’obscurité, entre les champs. Dans ce cas, des grenades à fragmentation, des cocktails Molotov et le véhicule ont été sécurisés.

La version fournie par les autorités indique que les accidents se sont produits dans diverses parties de Villagrán. Le premier des événements s’est produit sur la route entre les communautés de San José de Guanajuato à Santa Rosa de Lima. Peu de temps après, à la hauteur de San Salvador Torrecillas, des éléments du SSP ont été attaqués. La troisième attaque a eu lieu dans la communauté de San Salvador Torrecillas alors que le personnel de la FSPE venait soutenir leurs collègues (Carte: Infobae México / Jovani Pérez Silva)

La troisième attaque a eu lieu entre les communautés de San José de Guanajuato à Santa Rosa de Lima. Là, les agents ont été attaqués par des individus armés qui voyageaient dans deux SUV.

Un officier a été légèrement blessé lorsque l’attaque a été repoussée et, sur les lieux, ils ont tué l’un des assaillants présumés et en ont blessé un autre qui est décédé plus tard alors qu’il était soigné. A l’occasion de ce même événement, les forces de sécurité ont capturé un sujet qui se disait mineur, en plus de sécuriser un véhicule.

Le résultat de l’escarmouche a été de neuf morts, huit d’entre eux considérés par les autorités de Guanajuato comme des «agresseurs présumés». Un élément du ministère de la Sécurité publique est décédé.

Une déclaration du ministère de la Sécurité publique a relaté ce qui était assuré:

Total de celui-ci assuré:

-10 armes longues

-14 grenades à fragmentation

– 30 cocktails Molotov

– quatre casques balistiques

– cinq cartes faisant allusion à un groupe criminel

-sept magazines pour armes d’épaule.

-neuf grenades artisanales (mèche)

-15 étoiles punch pneus

-Équipement tactique diversifié.

-47 doses de cristal

-deux maisons endommagées par les impacts de projectiles d’armes à feu.

-10 véhicules.

Abattu:

-huit agresseurs présumés.

-Une personne retrouvée sans vie à l’intérieur d’un véhicule.

Détenus:

-Francisco “N”

-Oscar “N”.

-Un jeune homme qui a dit qu’il était mineur.

