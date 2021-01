Vers 19h00 dimanche, les autorités locales du Cerro de Nanchital ont signalé la découverte de 12 corps sur une route rurale près de la ville d’El Amate (Photo: Twitter / @ LagarrapataS22)

La contestation enregistré pendant le week-end entre deux groupes de auto défense de la région entre Las Choapas et Uxpanapa a laissé un équilibre de 12 morts, signalé Cuitláhuac García Jiménez, gouverneur de l’entité fédérative de Veracruz.

Vers 19 h 00 dimanche, les autorités locales du Cerro de Nanchital ont rapporté la découverte de 12 corps sur une route rurale près de la ville El Amate. Les corps étaient liés main et pied et présentés signes de torture.

Selon La Jornada, une version indique que les victimes étaient ravisseurs qui faisaient partie d’un groupe d’autodéfense, Los Vaqueros autoproclamés. Le groupement était inconnu en raison de “leurs mauvaises pratiques” il y a quelques mois par d’autres groupes d’autodéfense de la région.

Extorsion et huachicoleo, le vol de carburant, ne sont que quelques-uns des crimes commis par Los Vaqueros dans la région. Aurait a commis un enlèvement à El Cerro de Nanchital il y a quelques jours: suscité l’indignation dans la zone. D’autres groupes d’autodéfense, en réponse, ont commencé à les rechercher jusqu’à ce qu’ils les trouvent et les confrontent, déchaînant l’attaque.

Cuitláhuac García Jiménez, gouverneur de l’État, a confirmé cette version. Il a souligné que le massacre provenait de la rupture entre un groupe d’autodéfense présent dans la région entre Las Choapas et Uxpanapa (Photo: Twitter / @ LagarrapataS22)

“Les Les abus et les menaces entre eux ont provoqué une confrontation entre eux et ont eu ce résultat malheureux. Cela doit être très clair: la justice ne peut jamais être rendue de votre propre main, et la commission d’autres crimes ne sera pas non plus la solution aux problèmes entre groupes », a déclaré le président, selon le journal.

Après la réunion de sécurité, tenue ce lundi, le gouverneur a assuré que Il a déjà été proposé de résoudre le problème résultant du multihomicide arrivé au sud de l’entité fédérative. «Nous allons renforcer la zone et nous n’autoriserons pas la vengeance“, m’a dit.

Justice sera rendue et nous collaborerons avec les instances correspondantes de la poursuite de la justice et du pouvoir judiciaire auxquelles nous demanderons une action rapide et rapide.

Points de contrôle et patrouilles permanents Ils ont été mis en place dès ce lundi pour retrouver les responsables, selon un rapport du ministère de la Sécurité publique (SSP).

L’extorsion et le “huachicoleo”, le vol de carburant, ne sont que quelques-uns des crimes commis par Los Vaqueros dans la région (Photo: Twitter / @ LagarrapataS22)

Des agents de police ont été déployés dans toute la municipalité et les environs, en plus de l’opération de sécurité avec la participation de la Force civile, exécutant survols dans la région. Le SSP a également la collaboration du Bureau du Procureur général de l’État (FGE): le dossier de recherche cas correspondant.

Les autorités de l’État ont invité la population à signaler tout crime aux services d’urgence via la ligne téléphonique 911.

La zone sud de Veracruz est considérée comme l’une des plus dangereuses de l’entité en raison de la présence de divers groupes criminels qui contestent le contrôle de la zone qui borde d’autres États.

Veracruz a également été le protagoniste des crimes les plus atroces attribués aux cartels de la drogue. Et c’est que cette entité, située dans le golfe du Mexique, est un point clé dans la distribution de médicaments vers le reste du monde.

Selon l’actuel gouverneur Cuitláhuac García, au moins 6 cartels opèrent dans l’entité: Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Zetas Vieja Escuela, Cartel del Noreste Z, Cárteles Unidos (cartel de Sinaloa uni à l’Anthrax et au South Mando Gente Nueva) et Jarochos Unidos.

Selon les chiffres absolus du secrétariat exécutif du système national de sécurité publique, en janvier 2020, 98 personnes ont été tuées; pour février 100; Mars avait 98; en avril, un mois de contingence, il y a eu un rebond avec 116; puis il y a eu une baisse à 90 en mai, pour remonter avec le maximum en juin avec 142 cas; il a légèrement diminué en juillet, avec 104; il augmenta de nouveau en août, avec 130; Septembre a enregistré 92 cas, tandis qu’en novembre il y a eu une légère augmentation à 104 cas.

