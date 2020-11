Depuis 2000, l’ONU a désigné le 25 novembre comme Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette année, si être à la maison, c’est prendre soin de ne pas tomber malade, pour de nombreuses femmes et filles, cela signifie passer 24 heures avec leur agresseur.

La violence contre les femmes et les filles se manifeste de différentes manières. Cela peut être physique, sexuel, psychologique. Cependant, la violence la plus difficile à éliminer est celle qui se produit en interne et spontanément et qui naturalise les scénarios de violence physique et psychologique.

En Argentine, selon les dernières statistiques de cette année, 89% des plaintes enregistrées concernent des violences conjugales et la moyenne quotidienne des communications pour la violence sexiste montre une augmentation de près de 20% depuis le début de l’isolement. D’un autre côté, la vie sociale transférée à la virtualité a également accru les situations de violence numérique de genre qui non seulement humilient et érodent les subjectivités féminines, mais mettent également en danger l’intégrité des filles et des adolescents qui, souvent sans le savoir, sont exposés à des situations. le dangereux.

La violence numérique de genre va des situations de contrôle des réseaux sociaux par l’agresseur envers la victime aux menaces ou aux situations d’exposition publique d’images intimes.

L’impact psychologique de la violence sexiste systématique sur les filles et les femmes dépendra non seulement de l’ampleur et de la répétition de l’événement, mais aussi des ressources émotionnelles, économiques et sociales de chacun. Une fois de plus, le fossé social se creuse pour exclure les plus vulnérables.

Pour les psychanalystes, le traumatisme n’a pas à voir avec l’événement lui-même mais avec la capacité à traiter un événement dont l’impact sur l’appareil psychologique peut être si élevé qu’il laisse le sujet sans ressources pour l’élaborer. En ce sens, il ne s’agit pas de surestimer les violences physiques ou sexuelles et de sous-estimer les violences psychologiques ou professionnelles en raison de la fausse croyance qu’elles n’impliquent pas explicitement le corps. Ils l’impliquent tous, tous sont violents et tous sont ou peuvent être également traumatisants.

Les campagnes de prévention de la violence sexiste sont de plus en plus puissantes et massives; Cependant, une intervention active de tous les citoyens devient de plus en plus nécessaire, qu’ils soient ou non directement impliqués dans une situation de violence de genre. Intervenir, ce n’est pas seulement rapporter, mais aussi apporter des ressources à ceux qui ont le moins accès à l’information et contribuer à la visibilité de comportements et de scénarios totalement naturalisés par les hommes et les femmes et qui représentent le germe de la violence future.

Sur le plan psychologique, les femmes victimes de violence montrent une détérioration progressive de leur santé mentale. Ce serait une erreur de penser que rien qu’en avertissant les femmes victimes de violence sexiste qu’elles peuvent sortir de cette situation, nous contribuons à éradiquer la violence.

Le véritable combat pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes doit partir de politiques publiques de santé et d’éducation avec une perspective de genre, d’actions quotidiennes qui brisent les représentations sociales enracinées dont la micro-violence est naturelle dans tous les contextes et d’actions citoyennes qui nous impliquent activement (et pas simplement en tant que témoins) dans l’éradication de la violence institutionnelle, du travail et familiale.

* Par: Florencia Casabella, psychanalyste, entrepreneuse, associée fondatrice et directrice de Désir Salud.

