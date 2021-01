Deux mineurs ont été assassinés dans la municipalité de Tangancícuaro (Photo: File)

Vendredi 1er janvier. Sinaloa. Un homme identifié comme Jesús, 35 ans, a été abattu devant les installations du lycée d’UAS, de la mise sous séquestre de Villa Adolfo López Mateos El Tamarindo à 10h00. Il y avait plus de 20 obus à percussion sur le site.

À midi, Jaime Enrique, 20 ans, a été retrouvé mort sur l’Avenida Las Américas et la Calle Capricornio.

Dans Badiraguato, la ville natale du célèbre trafiquant de drogue, Joaquin le “Chapo” Guzman, un homme non identifié a été retrouvé assassiné sur l’avenue Los Laureles. Le corps avait des impacts de balles. Sinaloa, donc fermé le premier jour de 2021.

(Tableau: rapport de sécurité au 1er janvier 2021)

Selon les données quotidiennes du rapport de sécurité au 1er janvier, au moins 73 homicides intentionnels ont été enregistrés dans le pays dans le pays. La liste indique que Veracruz était l’État avec le plus de meurtres enregistrés, avec sept, suivi de Zacatecas et Guanajuato, avec six respectivement, et Jalisco, avec cinq.

Au premier jour de 2020, le pays a enregistré 64 victimes d’homicides intentionnels, soit neuf victimes de moins que cette année.

Décembre a rapporté les chiffres les plus bas pour ce crime avec 2 194 meurtres, soit 70,8 par jour.

Les chiffres publiés par le secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens, la défense nationale, la marine, le bureau du procureur général et le centre de renseignement indiquent que les homicides intentionnels en 2020 ont enregistré une légère baisse (34523), par rapport à 2019, première année de la présidence d’Andrés Manuel López Obrador, où 34648 meurtres ont été signalés.

Bien que le Mexique soit en passe de battre le record de 2019, Ricardo Mejía, sous-secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens (SSPC), a déclaré que en novembre et décembre, le nombre de victimes d’homicide a diminué chaque année.

Il y a des dizaines de cas chaque jour dans la plupart des États du pays. Seulement le lundi 28 décembre, il y avait 90. Une fois de plus, le jour le plus violent de décembre était arrivé, selon les données du rapport quotidien sur la sécurité publié par le gouvernement de López Obrador lui-même.

Dans un autre jour de terreur, une rivière de sang a traversé le pays les 2 et 3 décembre lors de leur enregistrement 85 homicides intentionnels.

En bonne partie, les 2194 meurtres qu’ils ont commis ces jours-ci venaient de Guanajuato, Michoacán, Baja California et Jalisco.

Dans ce dernier état, le Cartel de nouvelle génération de Jalisco il a ouvert des fronts de guerre. L’organisation criminelle dirigée par Nemesio Oseguera Cervantes, le “Mencho”, est à l’origine du meurtre de l’ancien gouverneur de Jalisco, Aristote Sandoval, le 18 décembre.

Bien que le gouvernement ait insisté pour cibler la violence dans certaines entités, la violence généralisée rompt avec la logique des dynamiques régionales et focalisées

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Décembre 2020 a été l’un des mois les moins violents: 70,8 homicides ont été enregistrés par jour

Données mitigées et manque de rigueur méthodologique: l’Observatoire citoyen a rejeté les chiffres du gouvernement sur la “réduction” des homicides intentionnels

Le gouvernement AMLO a célébré une diminution du nombre d’homicides, mais les fémicides continuent d’augmenter