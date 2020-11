Max Arveláiz lors de la présentation du film Snowden au Festival du film de Rome

C’est un politologue qui parle couramment l’espagnol, l’anglais et le français, et présente un charisme intellectuel qui lui a permis de conquérir d’abord Hugo Chávez, puis Nicolás Maduro et enfin Vladimir Poutine. Maintenant, c’est un homme d’affaires, il voyage en première classe et il a tous les téléphones de la nomenclature du Kremlin. Il a atterri à Buenos Aires pour clôturer la vente du vaccin russe Spoutnik V, son nom est Maximilien Sánchez Arveláiz (alias Max Arveláiz), et il est traité comme un visiteur VIP par commande directe de la Casa Rosada.

Max Arveláiz a débarqué le 23 octobre sur un vol commercial au départ de Moscou, a fait une escale à Paris et s’est terminé à Ezeiza. Il a traversé très rapidement les bureaux de l’immigration – ils relèvent du ministre Eduardo «Wado» de Pedro », il est monté dans une voiture avec chauffeur et est parti rapidement pour la région de Puerto Madero.

L’invité VIP du gouvernement a reçu l’instruction de Poutine de conclure cette semaine les contrats de vente du vaccin Spoutnik V à l’Argentine. Le président ne veut pas d’intermédiaires – un accord d’État à État – et Max Arveláiz doit surveiller – du côté russe – l’ensemble du processus juridique qui est déjà entre les mains du ministère des Affaires étrangères.

Le lobbyiste du Kremlin a prévu des réunions avec Ginés González García et un conclave est possible avec les envoyés spéciaux d’Alberto Fernández et d’Axel Kicillof à Moscou. De même, Felipe Solá a déjà ordonné au service juridique du ministère des Affaires étrangères un examen exhaustif des marchés publics qui seront signés entre l’Argentine et la Russie pour acheter des millions de doses de Spoutnik V.

Arveláiz a exigé le secret absolu pour ses rencontres avec les responsables du pouvoir exécutif, et le ministre de la Santé a rempli ses prétentions sans aucun doute. Le délégué de Poutine n’apparaît sur aucun agenda – national ou international – que Ginés González García doit remplir dans les 72 prochaines heures.

Max Arveláiz au Festival de Cannes marchant avec Oliver Stone

L’affirmation de Max Arveláiz est que le contrat entre l’Argentine et la Russie soit signé avant la fin de cette semaine. Solá travaille sur la question juridique et attend que González García termine la fermeture de la fourniture de vaccins pour se conformer aux exigences légales qui sont exigées de Balcarce 50.

Né à Paris d’une mère vénézuélienne, au moment où Hugo Chávez a commencé à se faire connaître dans le monde au début du nouveau siècle, «Max» Arveláiz avait déjà consacré sa thèse de maîtrise de l’Institut des sciences politiques latino-américaines de l’Université de Londres: «Utopia s’est réarmé. Chávez et les Vénézuéliens sont partis ».

Les planètes se sont alignées lorsqu’il a réussi à entrer dans l’ambassade du Venezuela en France, où en 2001 Chávez a organisé une réunion avec des intellectuels de la gauche européenne, tout ce que le président vénézuélien recherchait.

Depuis lors, Arveláiz a commencé une carrière fulgurante au sein du gouvernement vénézuélien du groupe appelé “Le français”: une poignée de conseillers considérés comme une «caste» d’intellectuels étrangers composée de l’Espagnol Ignacio Ramonet (directeur du Monde Diplomatique), du Français également Jacques Sapir et du Vénézuélien – formé à l’étranger – Temir Porras, avec qui Arveláiz se lie d’amitié.

Sa première mission était terminée et Chávez côtoyait déjà Danielle Mitterrand en sol bolivarien. Plus tard, sa maîtrise de l’espagnol, du français et de l’anglais a même aidé Arveláiz à jouer le rôle de traducteur de Chávez dans ses conversations avec des intellectuels et a été le grand architecte de l’arrivée de personnages du monde du cinéma à Caracas.

Arveláiz a poursuivi sa carrière diplomatique pour le Venezuela en tant que ministre conseiller dans la mission vénézuélienne auprès des Nations Unies, directeur général des relations internationales du bureau de la présidence, un ministère des Affaires étrangères parallèle aux côtés du président.

Mais le grand saut est venu lorsque Chávez a confié à Lula Da Silva l’ambassade du Venezuela au Brésil. De là, il a fréquenté et organisé des rencontres entre Chávez, Rafael Correa, Lula, Fernando Lugo, Néstor et Cristina Kirchner.

«Les Français» sont tombés dans une sorte de disgrâce après la mort de Chávez. Ils n’avaient jamais été aimés par les Chavistas qui les appelaient «Boliburgues». Cependant, Nicolás Maduro l’a envoyé comme chargé d’affaires à l’ambassade du Venezuela à Washington, où Arveláiz a présenté des lettres de créance pour être ambassadeur auprès de l’administration Obama.

Ce n’est jamais arrivé. En 2016, après 18 mois d’attente et avec Donald Trump assis dans la salle ovale, Arveláiz était déjà hors du gouvernement et la piste diplomatique était perdue.

Oliver Stone et Hugo Chávez: le traducteur des rencontres était Max Arvelaiz

Mais comme le cinéma a toujours été sa grande passion, il a profité de ses contacts générés avec des artistes nord-américains pour entamer une carrière de producteur exécutif qui Il a déjà récolté quatre films, débutant avec Snowden, réalisé par Oliver Stone.

Là, il a partagé la production avec l’Argentin Fernando Sulichín, qui avait ses lignes à l’encre quand il est apparu qu’il aurait accompagné l’acteur Sean Penn à la célèbre visite à Chapo Guzmán. Puis viendrait une série de films comprenant même la biographie de Van Gogh.

Mais avec Oliver Stone, il travaillerait à nouveau en 2017 sur un documentaire en série de quatre épisodes avec des interviews de Vladimir Poutine.

Et à partir de là, comme il l’a fait avec Chávez et Maduro, Max Arveláiz a séduit Poutine, ajouté à sa nomenclature et affiché sa capacité innée à faire des affaires dans le monde entier.

Aujourd’hui, il est à Buenos Aires pour vendre le vaccin Spoutnik V. Demain dira Poutine.

