La vidéo publiée par le Kremlin avec Poutine se baignant dans de l’eau glacée

Président russe Vladimir Poutine a plongé ce mardi près de Moscou dans de l’eau glacée à une température de -20 ° C, épanouissant une tradition orthodoxe pour célébrer l’Épiphanie et le baptême du Christ.

Les images ont été publiées par le Kremlin et s’ajoutent à d’autres que le gouvernement russe diffuse de temps en temps du président dans le torse ou faisant des activités sportives, pour véhiculer l’image d’un homme fort et viril.

Après avoir enlevé un épais manteau et des bottes, le chef du Kremlin, âgé de 68 ans, en maillot de bain bleu, Il est entré dans une piscine devant une grande croix translucide, apparemment taillée dans la glace et entourée de neige.

Le président russe se dirige vers l’endroit où il a pris son bain rituel

Puis il s’est immergé trois fois, faisant le signe de la croix des chrétiens orthodoxes, selon les images diffusées par la présidence russe.

Le Kremlin a indiqué que ce bain à des températures inférieures à zéro marque «l’une des fêtes chrétiennes les plus importantes: le baptême du Christ».

Le 19 janvier, jour de l’Épiphanie dans la tradition chrétienne orthodoxe, des milliers de Russes plongent dans des trous creusés dans la glace, dans des étangs ou dans des rivières.

De cette manière, commémorez le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain.

Bien que la tradition des bains de glace soit très populaire, certains dirigeants de l’Église orthodoxe russe ont déjà souligné qu’elle n’était pas canonique et qu’ils ne la pratiquaient pas.

Poutine, un croyant avoué, prend un bain chaque année dans un étang après avoir assisté à la messe traditionnelle de l’Épiphanie, l’une des fêtes les plus importantes de l’Église orthodoxe.

La célébration a coïncidé cette année avec une forte baisse de température, qui a atteint des valeurs minimales de 25 degrés sous zéro, et dans la région de Moscou, où Poutine se serait baigné, le thermomètre indiquait 18 degrés sous zéro.

Le Kremlin se vante toujours que le président russe est «absolument en bonne santé» et a une santé de fer.

. / EPA / MIKHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN

Cette année, la célébration de l’Épiphanie en Russie a été marquée par la pandémie, avec de multiples appels à se passer de bains d’eau glacée, et dans certaines régions, telles que Tomsk, la Yakoutie, Omsk, Magadan, le Kamtchatka et la région de Khabarovsk, des interdictions ont été imposées. ou des restrictions partielles.

Les prêtres bénis dès l’aube avec des crucifix de platà des milliers d’étangs, d’étangs, de rivières et même de clairières dans la mer pour que les Russes puissent accomplir leur coutume sacrée de l’Épiphanie.

Les fidèles doivent descendre une échelle en bois pour éviter de glisser et se plonger trois fois dans l’eau, pendant qu’ils se croisent, demandent à Dieu d’expier leurs péchés et prient pour leur propre âme et celle de leurs proches.

En plus des fidèles orthodoxes, les amateurs de risques et les «morzhí» (morses) participent aux plongées, des groupes de fans de baignade en plein air en hiver, qui croient fermement que l’activité extrême soulage et prévient les rhumes, les maladies coronariennes , les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

À leur tour, des millions de Russes se rendent aujourd’hui dans les églises pour recueillir l’eau bénie par les prêtres dans des bouteilles et des jerrycans, le jour qui commémore le baptême de Jésus-Christ par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain.

Avec des informations de l’. et de l’.

CONTINUER À LIRE:

De prison, Alexei Navalny a appelé les Russes à protester contre le gouvernement de Vladimir Poutine

La Russie a condamné un étudiant à six ans de prison pour avoir brisé la fenêtre du siège du parti de Poutine