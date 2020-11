15 minutes. Les restrictions sanitaires imposées par la crise sanitaire mondiale, telles que le contrôle des capacités et la nécessité de garder une distance physique, empêchent les magasins bondés et les lignes interminables de payer. C’est pourquoi les entreprises étaient en avance sur le Black Friday cette année et ont commencé à offrir des réductions sur leurs plateformes en ligne à partir de la fin octobre, en lançant des campagnes pour inciter les gens à acheter depuis leurs ordinateurs portables, tablettes ou mobiles, avec l’idée de doser l’afflux de clients dans les magasins physiques.

Un Black Friday très numérique

S’il est vrai que les ventes sur Internet pendant le “Black Friday” sont de plus en plus importantes, cette année, les acheteurs ont plus de raisons d’éviter les longues files d’attente pour obtenir une smart TV à moitié prix ou un iPhone à prix réduit.

Le Black Friday de cette année aura lieu le 27 novembre (. / Sebastián Mariscal)

Selon la National Retail Federation (NFR), 60% des consommateurs ont assuré qu’ils prévoyaient de faire leurs achats de Noël via Internet.

“Les consommateurs profitent d’une variété d’offres en magasin cette saison des Fêtes, y compris des promotions de ventes anticipées et des options d’expédition”, a déclaré l’étude NFR.

En outre, 53% ont admis qu’ils commenceraient à magasiner plus tôt qu’ils ne le font normalement grâce aux offres proposées. Alors que 37% le feront pour éviter les foules.

De nombreuses entreprises ont lancé des campagnes pour encourager les clients à faire leurs achats tôt et à domicile. Sur le site Web d’Amazon, par exemple, il est écrit: «Avancez vos achats. Profitez plus tard ».

Date

Le Black Friday n’a pas de date fixe. En d’autres termes, chaque année, elle a lieu un jour différent, bien qu’elle respecte une logique. Cet événement est né aux États-Unis (USA) et a lieu chaque année le lendemain de Thanksgiving. En d’autres termes, le dernier vendredi de novembre, qui coïncide cette année avec le 27.

Cependant, Avant cette date, la plupart des entreprises et entreprises décident d’avancer les offres pour proposer des réductions une semaine avant et les conserver jusqu’au jour officiel du Black Friday. Aussi, pour les prolonger jusqu’à lundi et coïncider avec un autre jour qui a de plus en plus d’impact: le Cyber ​​Monday.

Le plus long “Black Friday” de l’histoire

Mais cette année, les offres sont un mois plus tôt. C’est Amazon qui a donné le signal de départ fin octobre en promouvant une série de remises dans son catalogue avec des offres qui dureront jusqu’au 19 novembre.

Le géant du e-commerce réservera dès le vendredi précédant le Black Friday pour bénéficier d’autres types de réductions sur ses produits.

WalMart, par exemple, a annoncé que ses offres dureront cette année pratiquement tout novembre, dans le but de réduire les foules dans les magasins pendant la pandémie.

Le plus grand détaillant américain prévoit de commencer des remises sur son site Web pendant les week-ends précédant le Black Friday, avant de se rendre dans les magasins physiques.

«En étalant les offres sur plusieurs jours et en rendant nos meilleures offres disponibles en ligne, nous espérons que l’expérience du Black Friday dans nos magasins sera plus sûre et plus gérable, tant pour nos clients que pour nos collaborateurs ». Scott McCall, vice-président exécutif et directeur du marketing de Walmart, a déclaré dans un communiqué.

Lignes d’une ligne

En plus d’encourager les gens à faire des achats en ligne, de nombreux magasins offrent à leurs clients la possibilité de récupérer leur voiture.

Pour ceux qui décident de fréquenter les magasins physiques, les entreprises s’assurent que des files d’attente à une seule ligne seront formées à l’entrée pour limiter les places assises et des caddies désinfectés seront livrés.

Le Black Friday devient de plus en plus symbolique et a perdu de son importance en tant que seul jour avec 24 heures pour courir dans les magasins et acheter des cadeaux de Noël.

La crise sanitaire ne fera que donner envie aux clients d’éviter les foules et de choisir de plus en plus d’acheter en ligne, tandis que les magasins prolongent leurs remises de plusieurs semaines.