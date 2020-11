06/10/2020 Ana Obregón, dans une image d’archive, a publié une lettre déchirante à l’occasion du 1er novembre, Toussaint EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD (EUROPA PRESS /)

MADRID, 2 (CHANCE)

Essayant de surmonter le moment le plus difficile de sa vie après la perte d’Áless, Ana García Obregón a dû affronter le premier jour de la Toussaint sans son fils bien-aimé. Une journée très compliquée au cours de laquelle l’actrice a publié une lettre déchirante sur son compte Instagram dans laquelle, une fois de plus, elle avoue qu’elle donnerait sa vie en échange de pouvoir à nouveau faire un câlin à son petit, décédé le 13 mai après une longue bataille contre le cancer.

Ana est toujours sous les projecteurs des médias et concentrée sur son rétablissement, bien qu’après une saison de méditation dans un refuge à l’extérieur de Madrid, la biologiste soit de retour dans la capitale. Avec le soutien inconditionnel de ses frères et de ses amis les plus proches – qui sont devenus l’équipe principale de l’actrice au cours de ces mois – la présentatrice a apprécié, coïncidant avec la Toussaint, l’un des rares passe-temps qu’elle pratique encore. , Le golf.

Conduisant sa propre voiture et essayant de cacher son visage en se couvrant de sa main, Ana est arrivée au club dont elle est membre depuis des années pour oublier pendant quelques heures le dur nid de poule qu’elle traverse. Après les propos durs de Clemente Lequio à travers les réseaux sociaux dans lesquels il explique son absence à l’enterrement de son frère, l’actrice préfère rester à l’écart et poursuivre sa convalescence, car bien qu’étant une journée particulièrement importante, Le 1er novembre et la fête des saints, l’animateur mythique a préféré se réfugier dans le sport comme thérapie pour faire face à l’absence d’Aless.