Avant le début de la BetPlay Dimayor League 2021, les clubs de football professionnels colombiens continuent de signer, de vendre et de transférer des joueurs pour s’armer dans le tournoi semi-annuel / (Rcn Radio).

Les hauts et les bas du football professionnel colombien avec l’arrivée de 2021 et une nouvelle saison de la BetPlay Dimayor League occupent le devant de la scène, à moins de deux semaines avant le début du championnat.

Parmi les dernières signatures les plus importantes des clubs colombiens figurent:

Harrison mojica

Originaire des Jaguares de Córdoba, Mojica va désormais rejoindre les rangs du Millonarios FC. Le milieu de terrain a signé un contrat d’un an avec option d’achat au club dirigé par Alberto Gamero:

Ruben Manjarres

Le milieu de terrain natif de Santa Marta fera désormais partie de l’équipe Junior de Barranquilla:

👏🏼🤩 BIENVENUE, RUBÉN! Le milieu de terrain de Samario Rubén Manjarrés devient un nouveau joueur dans notre équipe. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans son premier club de première division. # VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/GRCeYpBSFp – Club Junior FC (@JuniorClubSA) 6 janvier 2021

Alexis Rolin

Le défenseur uruguayen de 31 ans arrive du club Rentistas de son pays natal et fera désormais partie du club du Deportivo Independiente Medellín:

Miguel Camargo

Le milieu de terrain panaméen de 27 ans arrive du Deportivo Táchira de Venezuela et deviendra un renfort du club du Deportivo Pasto d’ici 2021:

🔵🔴🟡BOOK: “# PROYECTOVOLCÁNICO” 🌋 Chapitre 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ 🇹🇩 Titre: “Avec la tête tu joues plus savoureux” Mettant en vedette: MIGUEL CAMARGO ✅ Synopsis: Laissez le “velours côtelé” les mettre et ceux de l’avant le font. pic.twitter.com/03PmcIQRwC – Deportivo Pasto séjourne à 🏡 (@DeporPasto) 5 janvier 2021

Gustavo Adrián Ramírez

L’attaquant paraguayen de 30 ans arrive sans équipe, mais a plus de 10 ans d’expérience en entraînement sportif dans le football mexicain. Ramírez viendra renforcer l’attaque de Deportes Tolima:

Michael Chacon

Le milieu de terrain de 26 ans arrive du FC Emmen des Pays-Bas et deviendra un renfort du club de l’Atlético Nacional:

Après avoir conclu un accord avec @fc_emmen, le milieu de terrain colombo-néerlandais Michael Chacón arrivera mercredi dans la ville pour passer des examens médicaux et rejoindre notre club. ✅ Equipe nationale des Pays-Bas U17 ✅ Equipe nationale des Pays-Bas U19 ✅ Dernier club: FC Emmen Eridivisie de Hollande pic.twitter.com/A6bShP7Bfg – Atlético Nacional (@nacionaloficial) 4 janvier 2021

Éder Chaux

A midi le mardi 5 janvier, Junior de Barranquilla a officialisé la signature du gardien colombien Éder Chaux pour la saison 2021 du football professionnel colombien.

Le gardien de Tolima est arrivé en renfort pour remplacer la perte du deuxième gardien José Luis Chunga, qui a terminé son cycle au Junior de Barranquilla après avoir été lié au club des requins pendant neuf ans.

Chaux vient d’être champion de première division avec América de Cali, et bien que dans le club écarlate, il ait perdu la propriété de la performance du gardien vénézuélien Joel Graterol, il est possible de participer lorsqu’une rotation, un repos ou un remplacement est nécessaire en raison d’une blessure dans l’équipe dirigée par Amaranto Perea dans les trois compétitions qui contestera à partir de l’année.

Ce sera le septième club de l’histoire sportive du né à Ibagué, qui lors de sa dernière saison avec l’Amérique a disputé 16 matchs entre la ligue, la super ligue et les libérateurs. Lors de ces rencontres, le gardien de but a reçu 22 buts, il n’a pu marquer le but à zéro qu’à trois reprises, toutes dans la ligue BetPlay.

Avec un accueil dans lequel ils lui souhaitent succès et l’atteinte des objectifs fixés, Junior a officialisé le renforcement de l’objectif rojiblanco:

Junior de Barranquilla a confirmé le gardien Éder Chaux comme renfort pour participer à la saison 2021 du football professionnel colombien / (Twitter: @JuniorClubSA).

Avec un passé dans des clubs tels que Deportes Tolima, Boyacá Chicó, Real Estelí de Nicaragua, Patriotas et América de Cali, Chaux atteindra désormais Junior et Il remplacera le gardien de but Sebastián Viera, un footballeur uruguayen qui fait déjà partie de l’équipe de Barranquilla depuis 10 ans..

Ainsi, la saison pour Chaux débutera mercredi 13 janvier prochain, lors du match opposant Deportivo Independiente Medellín et Junior de Barranquilla au stade Atanasio Girardot pour les quarts de finale de la BetPlay Dimayor Cup 2020, une édition qui ne pouvait pas être a culminé l’année précédente en raison de l’urgence sanitaire du covid-19 et des autres tournois disputés par les clubs colombiens.

Il est fort probable que Sebastián Viera soit celui qui interrompra le match de la BetPlay Cup, compte tenu de sa continuité dans l’équipe après avoir été un joueur clé dans les tirs au but en huitièmes de finale, dans lesquels Envigado a été éliminé le mercredi 18 novembre. 2020 au stade Polideportivo Sur.

Cependant, l’option de Chaux comme deuxième gardien de but reste pour ceux dirigés par Amaranto Perea au cas où une modification ou une pause serait nécessaire pour participer à d’autres tournois tels que la ligue locale ou la Copa Libertadores.

Fabián Sambueza revient chez Junior

Junior de Barranquilla a confirmé le milieu de terrain argentin Fabián Sambueza comme renfort pour participer à la saison 2021 du football professionnel colombien / (Twitter: @JuniorClubSA).

Le milieu de terrain argentin Fabián Sambueza est revenu au Junior de Barranquilla après avoir passé un an à Independiente Santa Fe, dans le club de Bogota, il a réussi à être finaliste de la BetPlay Dimayor League 2020 sous la direction technique de Harold Rivera.

Sambueza faisait déjà partie de l’équipe Junior depuis juin 2018, après que le club de Barranquilla ait acheté ses droits sportifs au Deportivo Cali, le club avec lequel il a fait ses débuts dans le football professionnel colombien.

À propos de Sambueza, il y a eu une série de critiques de la part de Bogotá, car au milieu du développement de la finale de la BetPlay League 2020, la presse de Barranquilla aurait divulgué que le milieu de terrain avait déjà un accord avec Junior pour quitter Santa Fe. Maintenant, il retourne à Junior, où il déjà obtenu deux ligues et une super ligue.

De même, l’embauche du défenseur d’América de Cali, Edwin Velasco, en tant que nouveau renfort de Junior est en attente de confirmation.

