Il existe une activité très lucrative dont peu de gens ont osé parler, la vente de sous-vêtements sales en ligne. Bien que cela semble étrange, il y a des gens qui sont attirés par l’odeur des sous-vêtements en sueur, tachés et pourquoi pas, avec des marques d’excréments …

Nous avons rencontré ce modèle de vente pour la célèbre série The Orange Is The New Black, il a montré plusieurs épisodes où les détenus fabriquaient leurs propres sous-vêtements, et après l’avoir porté pendant quelques heures, ils l’ont vendu pour une bonne somme d’argent. . La même chose se passe dans la vraie vie et il n’est pas nécessaire de sauter aux États-Unis ou en Europe pour participer à un espace comme celui-ci, en Colombie le business est en vigueur

Il y a des pages comme Pantydeal.com, Pantyrust.com, Pantyzoo.com ou sellpantiesformoney.com dans lequel n’importe qui, n’importe où dans le monde, peut vendre les sous-vêtements et / ou les acheter. Cela fonctionne de la même manière que la vente d’un article via Mercado Libre, Ces plateformes ont un catalogue de pantalons, le profil de leurs propriétaires, l’utilisateur choisit celui qu’il veut acheter et l’entreprise se charge de l’envoyer via les transporteurs de chaque pays.

En Uruguay, les services de streaming de contenu audiovisuel et d’intermédiation sur les plateformes multilatérales sont atteints avec une TVA de 22%. (Photo: Piaxabay)

En Colombie, ils le récupèrent au domicile des femmes qui participent à cette entreprise et l’apportent aux acheteurs, le paiement à celui qui le vend se fait via des bitcoins ou par Paypal, si les femmes travaillent via une plateforme, conserve un pourcentage de la vente. Mais il n’est pas nécessaire d’aller sur une page externe, dans le pays, il y a des femmes qui ont créé leur propre page sur Instagram et à travers elle, elles vendent leurs sous-vêtements à ceux qui veulent l’acheter.

Parmi les recommandations que ces plateformes laissent aux filles, et surtout en Colombie, selon ceux-ci car c’est un pays avec une culture gastronomique beaucoup plus large, est que les vendeurs écrivent le régime alimentaire qu’ils utilisent, ceci afin que les acheteurs sachent quelles odeurs peuvent émaner.

Combien peuvent-ils payer pour une culotte usagée?

Les culottes sales sur Internet peuvent coûter entre cinq et cinquante dollars. Le coût peut varier en fonction des demandes de chaque acheteur. Il y a des acheteurs qui demandent que le pantalon ait des taches de pertes vaginales, d’urine, une odeur de sueur, de sang menstruel et même des taches de selles.

Quels sont les pantalons que vous achetez le plus sur ce marché?

Les pages dédiées à cela recommandent que la culotte soit en coton car ce matériau absorbe beaucoup plus facilement tout type d’odeur.

Les tongs ne fonctionnent pas très bien car elles ne permettent pas une bonne quantité de taches ou d’odeur piquante.

Selon le portail Usedpantysellingadvice, Il existe trois zones «aromatiques» dans la culotte: la zone 1 correspond à la vulve, la deuxième à celle en contact avec l’ouverture vaginale et la troisième, qui est plus proche de l’anus.

Image: Soyo Hong.

Comme spécifié par Pantydeal.com, positionné comme la plateforme de sous-vêtements la plus recherchée par ceux qui aiment ce fétiche, La tendance à vendre des culottes usagées a commencé il y a plus de deux décennies au Japon. En fait, il y avait un mythe qui disait que dans ce pays il y avait des distributeurs de culottes usagées. Mais la légende a pris fin quand ils ont réalisé que, bien que les distributeurs disaient qu’il s’agissait de vêtements usagés, il s’agissait de vêtements neufs.

Selon une enquête publiée par le portail animalnewyork.com, dans le monde entier 55% des femmes qui vendent leurs sous-vêtements gagnent entre 50 $ et 100 $ par semaine. 13,9% des femmes gagnent entre 250 et 300 dollars par semaine grâce à la vente de leurs sous-vêtements.

Voir également:

Guide pour commencer à écouter des podcasts et les plus recommandés de Colombie

C’est ainsi que vous pouvez aller manger sur les places de marché de Bogotá avec la stratégie Open Sky