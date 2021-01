Les modules de soins respiratoires de la sécurité sociale (MARSS) fonctionnent dans toutes les unités médicales familiales du pays. PHOTO: NACHO RUÍZ /CUARTOSCURO.COM

Cet après-midi, lors d’une visioconférence de presse, le Dr Manuel Cervantes Ocampo, coordinateur des soins de santé complets au premier niveau de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), a présenté le programme de la Modules de soins respiratoires de la sécurité sociale (MARSS) en tant que membre de Stratégie de soins spécialisés COVID à domicile et augmentation de la capacité hospitalière.

Les modules permettent de réaliser une évaluation médicale des maladies respiratoires de chaque patient qui participe, dans la première phase du programme, Les MARSS sont situés dans les 1525 unités de médecine familiale (UMF), chacun aura au moins un module spécialisé et un maximum de 7 MARSS, cela dépendra de la dimension et de la taille de l’unité.

Sa fonction principale est détecter à temps les personnes infectées par Covid-19 et fournissez des soins médicaux en temps opportun avec traitement pharmaceutique et les soins qui doivent être suivis à domicile. Ces unités sont situés aux entrées et parkings de UMF pour empêcher le positif éventuel d’entrer dans la clinique et les bureaux, augmentant la probabilité d’une source de contagion.

Le docteur. Manuel Cervantes Ocampo a assuré que le MARSS aide à localiser les patients séropositifs et à les traiter de manière adéquate avec le suivi médical nécessaire. (Photo: capture d’écran Facebook / IMMS)

Parmi les objectifs du programme, le contribution à la diminution de la mortalité due au nouveau coronavirus, briser la chaîne de contagion communautaire, assurer un suivi étroit et continu des patients pour détecter rapidement ceux qui ont de graves déficiences ou qui nécessitent des soins spécialisés.

Une fois qu’ils ont obtenu les résultats du test rapide et confirmé que la personne a la maladie, ils reçoivent un kit de médicaments avec des diptyques contenant des informations sur l’entretien de votre maison. De plus, l’IMSS fournit un assistance médicale par téléphone jusqu’à dix jours où la personne infectée peut consulter toute question avec son médecin attitré.

Les kits contiennent une série de médicaments approuvés pour une utilisation contre Covid-19, parmi lesquels le Ivermectine 200 mcg, Paracétamol 500 mg, Azithromycine 500 mg, a oxymètre de pouls afin que la personne puisse surveiller ses niveaux d’oxygénation et 10 masques. Ceux-ci sont livrés gratuitement, jusqu’à présent, ils ont été livrés 7 mille 501 à des patients CDMX.

À Mexico, 7 mille 501 patients ont reçu un kit médical pour traiter la maladie causée par Covid-19 (Photo: capture d’écran de Facebook IMSS)

Dans la Mexico City exploite 46 UMF et aura un total de 135 MARSS, Actuellement, les modules accordent une attention dans un calendrier limité, c’est-à-dire que de tôt à 8 heures du soir, ils seront présents, cependant, le Dr Cervantes a déclaré que Zoé Robledo, directrice générale de l’IMSS, a l’intention d’étendre les heures d’attention, de sorte qu’il fonctionne 24 heures sur 24 et s’occupe des patients plus âgés à des moments différents.

Le programme a commencé à fonctionner en mars 2020 avec certaines unités de soins, mais c’était à Juin 2020 où la première enquête a commencé et suivi des patients par appels à distance. Le 19 octobre, la stratégie de suivi actif des patients COVID par le médecin de famille a officiellement débuté, c’était jusqu’au Le 24 décembre, l’utilisation de tests antigéniques rapides et de kits pharmaceutiques pour les patients a été mise en place.

La Secrétaire de Santé continue de promouvoir le soin que les citoyens doivent suivre pour éviter la contagion par le virus, malgré le fait qu’il existe déjà un plan de vaccination et dans la plupart des états, le campagne de vaccination des agents du secteur de la santé, les autorités invitent la population à ne relâchez pas les mesures et soyez patient avec la distribution du vaccin.

PLUS SUR CE SUJET:

IMSS a permis à deux unités médicales temporaires de prendre en charge les patients atteints de COVID-19 à Coahuila

Carte du coronavirus au Mexique 20 janvier: nouveau record de décès avec 1584 et 15 jours consécutifs avec plus de 10000 infections

Coronavirus au Mexique: ce sera le calendrier de l’arrivée des vaccins jusqu’en mars 2021