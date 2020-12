TULTITLAN, ÉTAT DU MEXIQUE, 04 JANVIER 2010.- L’augmentation des ordures cette saison de fin d’année a conduit le personnel des usines de recyclage à travailler à marches forcées dans la séparation du plastique à vendre aux usines et à être réutilisé avec le afin de créer moins de pollution et de contrer les effets du changement climatique. Les bouteilles de soda sont l’un des déchets les plus courants, car le Mexique est l’un des principaux consommateurs du monde. PHOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ / CUARTOSCURO.COM

Le ministère du Logement a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2021, les Colombiens doivent recycler en tenant compte de trois couleurs de sac (blanc, vert et noir).

Le portefeuille a indiqué que les personnes qui fournissent les services de collecte, d’utilisation et de traitement du service public de nettoyage “Ils procéderont également à la gestion des déchets dans les conteneurs correspondants et aux heures et fréquences définies.”

«Avec l’unification du code couleur au niveau national, les prestataires des services de collecte, d’utilisation et de traitement des déchets pourront le faire plus efficacement, car il est prévu qu’avec sa mise en œuvre et la collaboration de la citoyenneté, le quantité de matière récupérée et réincorporée aux cycles de production », a déclaré Jonathan Malagón, ministre du Logement.

Selon les informations du ministère du LogementDe plus, si le citoyen se déplace d’une ville à une autre, les couleurs à utiliser sont les mêmes, ce qui facilite la tâche de séparation des déchets

Le nouveau code couleur est basé sur trois références, il doit être unifié dans tout le pays et il fonctionnera comme suit:

Blanc: déchets utilisables propres et secs tels que plastique, verre, métaux, papier et carton.

Noir: les déchets inutilisables tels que le papier toilette; serviettes, papiers et cartons contaminés par des aliments; papiers métalliques, entre autres. Dans ce sac ou contenant, les déchets de covid-19 tels que les masques faciaux, les gants, entre autres, doivent également être jetés.

Vert: Déchets organiques utilisables tels que les déchets alimentaires, la tonte du gazon et les déchets de taille du jardin, etc.

Selon le ministre du Logement, actuellement en Colombie, plus d’un million de tonnes du total des déchets solides générés chaque année sont utilisés.

“Avec ce nouveau code couleur, nous espérons augmenter l’indice de séparation à la source et que cela se reflète dans la réalisation des objectifs du pays en termes de gestion intégrale des déchets solides”, A déclaré Malagón.

De même, l’entité a averti que quiconque ne se conforme pas au recyclage, compte tenu des paramètres ci-dessus, peut être condamné à une amende de 16 salaires minimum légaux en vigueur, soit plus de 460 000 pesos.

Selon le ministère du Logement, la résolution s’appliquera sur tout le territoire national et pour tous les utilisateurs du service de toilettes publiques. Cependant, il existe une exception pour les municipalités qui n’ont pas, pour l’instant, de plan de recyclage.

«Il est à noter que toutes les communes et districts du pays ont un Plan Complet de Gestion des Déchets Solides (Pgirs), qui comprend un programme d’utilisation. Si la commune a des projets d’utilisation en cours, les utilisateurs doivent trier les déchets à la source et les répartir dans les conteneurs ou sacs colorés mentionnés ci-dessus. Sinon, tous les déchets doivent être déposés dans des sacs ou conteneurs noirs », dit le ministre.

La résolution qui a été émise en décembre 2019 sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2021 et il est prévu que des conférences pédagogiques se tiendront dans différents régions du pays afin que les Colombiens gardent à l’esprit comment ils devraient en faire l’utilisation.

