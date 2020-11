03/02/2020 Le président colombien, Iván Duque, lors de sa dernière visite officielle à la Maison Blanche. POLITICA AMERIQUE DU SUD COLOMBIE AMERIQUE LATINE INTERNATIONAL STEFANI REYNOLDS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

le Le National Consulting Center a mené une nouvelle enquête, avec six questions, sur l’image du Président Iván Duque et l’évaluation que les Colombiens donnent à la gestion du Gouvernement face à la pandémie. L’enquête révèle également quel est le problème que les Colombiens critiquent le plus le président. L’enquête a été révélée par Noticentro 1 CM &.

La première question posée à 1005 répondants il a été, Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la manière dont Iván Duque mène son travail en tant que président de la Colombie? Visant à évaluer de manière générale le travail effectué par l’agent. Les résultats ont été:

Approuver: 53%

Désapprouver: 43%

NSP / NR: 4%

L’opinion des répondants sur le président de la République est également favorable, car la 56% des réponses était “positive”, le 42% répondu «négatif» et seul le 2% a choisi l’option “ne sait pas ou ne répond pas”.

Gestion de la pandémie coronavirus par Iván Duque il a également été bien noté par les répondants. le 61% l’a approuvé, le 36% dit qu’il ne l’approuvait pas et que le 3% les autres ont répondu qu’ils ne savaient pas ou ne répondaient pas. Le même pourcentage d’approbation a reçu les stratégies de réactivation économique promues par le gouvernement.

Les points négatifs pour Duque concernaient les questions de gestion à des problèmes spécifiques tels que le processus de paix, où le 53% des gens désapprouvaient sa manipulation. le 43% approuvé sa manipulation et 4% ne sait pas ou ne répond pas.

Sécurité et lutte contre la corruption étaient deux des sujets qui ont reçu une mauvaise qualification sur sa gestion. 45% jugent la sécurité de la ville médiocre. La corruption était l’élément pour lequel la mauvaise gestion a reçu le pourcentage négatif le plus élevé avec 48%, en outre 28% l’ont qualifiée de «juste».

La santé et emploi sont également un point faible selon les répondants car les 36% il n’a pas approuvé le système de santé du pays. Sur les questions de employabilité 50% a répondu que réglementer sa gestion, 39% l’a jugé mauvais et le vingt% restant dit bon.

Enfin, les trois problèmes qui préoccupent le plus les Colombiens aujourd’hui sont la santé et d’éventuelles épidémies de COVID-19, élu par les 30% des participants. Suivi par le insécurité dans les villes et Immigrants vénézuéliens, avec un 26% chacun et enfin un possible résurgence de la violence a été choisi par le 13% des répondants.

Le président a mordu sur la santé, la sécurité, l’emploi, le processus de paix et d’autres questions.

