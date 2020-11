La légende du football Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi à l’âge de 60 ans d’un «arrêt cardiaque» chez lui en Argentine, un fait qui pleure et émeut le monde. Beaucoup des principaux journaux de la planète, dans toutes les langues, ont été licenciés, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire.

C’était “un arrêt cardiaque, avant midi”a déclaré à l’. son attaché de presse, Sebastián Sanchi. Maradona est décédé dans sa nouvelle résidence à Nordelta, à 40 km au nord de Buenos Aires.

Des réactions tristes ont plu de partout dans le monde. “Un jour, nous pourrons jouer au football ensemble au paradis», A déclaré la légende brésilienne de 80 ans Pelé, triple champion du monde.

«Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais ne part pas car Diego est éternel », écrit-il Lionel Messi, du FC Barcelone, sur son compte Instagram officiel.

“Merci éternellement. Eterno Diego », a écrit Boca Juniors, l’équipe de son cœur; “Ciao, Diego”, a tweeté l’italien Naples; “Merci pour tout, Diego”, a posté le FC Barcelone.

Le président argentin Alberto Fernández a déclaré trois jours de deuil national et la présidence a annoncé que la veillée se ferait à la Casa Rosada, siège du gouvernement, de 6h00 à 16h00 heure locale (de 9h00 à 19h00 GMT) “sur indication de la famille”.

Des centaines de personnes ont déjà commencé à faire la queue sur la Plaza de Mayo, devant la Casa Rosada (gouvernement) pour entrer pour licencier le champion du monde au Mexique-1986.

Le cercueil avec les restes de Maradona est arrivé à la Casa Rosada mercredi après minuit, après avoir été transféré dans une ambulance entourée d’un solide dispositif de sécurité, a confirmé l’..

Claudia Villafañe, l’ex-femme de Maradona et leurs deux filles Dalma et Gianinna, étaient déjà à la Casa Rosada. Le président de l’Association argentine de football, Claudio Tapia, a été vu entrer dans des joueurs actifs et retraités, les coéquipiers de Maradona dans l’équipe nationale de 1986, entre autres, pour les adieux privés avant l’ouverture au public., a rapporté TyC.

«Vous nous avez emmenés au sommet du monde. Vous nous avez rendus extrêmement heureux. Tu étais le plus grand de tous. Merci d’avoir existé Diego. Tu vas nous manquer à vie », a tweeté Fernández.

Des personnalités telles que son compatriote le Pape François et plusieurs dirigeants mondiaux ont rendu hommage à l’idole des Argentins.

En tant que joueur, il était un artiste et un sorcier de balle. Il a atteint le sommet de sa carrière en tant que capitaine de l’équipe argentine qui a remporté la Coupe du monde au Mexique-1986. C’est dans cette Coupe du monde qu’il a marqué ses deux buts les plus célèbres, en quarts de finale contre l’Angleterre. Le premier avec la main, la fameuse «main de Dieu», et le second considéré comme le meilleur de l’histoire des citations maximales.

Peu de fois dans l’histoire, un caractère sportif a atteint une telle dimension internationale. Il a été reçu avec adoration dans chaque pays où il est arrivé et sa personnalité rebelle a été reconnue.

«Je n’oublierai jamais mon origine», dans un bidonville (colonie) au sud de la capitale. Ce berceau forge une conscience en faveur des mouvements populaires et il se déclare admirateur des dirigeants de gauche d’Amérique latine, comme le Cubain Fidel Castro, dont il est l’ami. Curieusement, il est mort le même jour que le dirigeant cubain.

