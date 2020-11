le Banque du Mexique (Banxico) a présenté ce jeudi le nouveau billet de 1 000 pesos entré en circulation.

Le papier-monnaie de la plus haute valeur au Mexique est imprimé avec des images de Carmen Serdán, Hermila Galindo et Francisco I Madero.

Il s’agit de la pièce la plus récente de la famille des billets que le gouvernement du Mexique a inventée et reconnaît la richesse culturelle et historique du pays.

Ce nouveau billet fait partie de la soi-disant Famille G de billets de banque sur laquelle Banxico travaille depuis 2013. Cette nouvelle variété a été conçue pour augmenter la sécurité de la monnaie mexicaine et faciliter son utilisation pour les personnes ayant une déficience visuelle ou visuelle. cécité. Les caractéristiques de ces nouveaux billets sont conçues pour avoir des caractéristiques conçues pour inclure une plus grande inclusion de ces personnes, puisqu’elles ont été considérées comme un groupe de discussion dans les études qui ont conduit aux nouveaux modèles.

De plus, désormais, les billets mexicains auront également un ordre chronologique en fonction de leur dénomination. De telle sorte que, dans le billet de 50 pesos, il se référera au Mexique ancien et à la fondation de Tenochtitlán, le billet de 100 pesos aura pour raison l’époque coloniale et inclura Sor Juana Inés de la Cruz dans sa conception, le billet de 200. pesos fera allusion à l’indépendance du Mexique et comportera la représentation de Miguel Hidalgo y Costilla et José María Morelos, celui de 500 pesos est dédié à l’ère réformiste avec des personnages du personnage de Benito Juárez, tandis que celui de 1000 pesos, comme le révèle aujourd’hui Banxico, ce sera avec Carmen Serdán, Hermila Galindo et Francisco I Madero pour avoir commémoré la révolution mexicaine.

D’autre part, le projet de loi de 20 pesos aura également des images liées à l’indépendance du Mexique, mais dans ce cas, ce sera dû à la célébration du bicentenaire de la consommation du mouvement indépendantiste mexicain.

Enfin, si la Banque du Mexique estime nécessaire d’émettre une facture de 2000 pesos, elle aura pour thème le Mexique contemporain, de sorte que les images de l’écrivain, journaliste et diplomate mexicain Rosario seront incorporées dans la conception. Castellanos, ainsi qu’Octavio Paz.

Selon Banxico, les études menées pour évaluer les propositions thématiques et leurs composantes ont été réalisées en 2014. Cette mission a été laissée au Centre de recherche et d’études supérieures en anthropologie sociale (CIESAS), qui fait partie du Conseil national de la science et de la technologie. Technologie (CONACYT). Banco de México explique que deux critères ont été utilisés pour le processus d’évaluation des émissions qui sont venues à cette nouvelle famille de billets:

D’une part, il y a la dimension théorique où les émissions des familles de billets qui ont précédé celle identifiée par la lettre “G” ont été analysées “afin de savoir si elles génèrent une identité nationale, si elles sont congruentes les unes avec les autres et si elles transmettent le message soulevé, afin de déterminer son impact possible sur le public. “

L’autre aspect à considérer par le groupe d’experts du CIESAS était la perception. Dans ce cas, une «évaluation du niveau d’acceptation par le public des éléments de sécurité et des composants de conception pour la nouvelle famille à travers des enquêtes et des groupes de discussion dans différentes villes du pays» a été réalisée. C’est à ce stade de la recherche que la perception des personnes malvoyantes et aveugles a été prise en compte afin que le design et les caractéristiques des nouveaux billets soient plus inclusifs et plus faciles à identifier par des moyens autres que visuels.

Concernant les nouvelles mesures de sécurité des billets de la famille G, Banxico explique que «dans le cas des nouveaux billets de 100, 200 et 500 pesos, la dénomination multicolore est incorporée et dans les deux dernières dénominations le fil dynamique, comme principales mesures pour leur authentification par le public. “

