L’administration Donald Trump a adopté des modifications au test de citoyenneté qui pourraient le rendre plus difficile à réussir. Le nouveau test est basé sur 128 questions possibles, plus de 100, et les citoyens potentiels doivent désormais répondre correctement à 12 des 20 questions pour réussir. Auparavant, l’approbation nécessitait une réponse correcte à six questions sur dix.

Vous pouvez lire notre article sur les changements apportés au test de citoyenneté ici.

Le questionnaire suivant est basé sur les questions nouvelles ou révisées qui ont été introduites en 2020. Nous avons converti les questions en items à choix multiples. Vous pouvez trouver les 128 questions du nouvel examen ici.

1 sur 9

James Madison est célèbre pour de nombreuses choses. Nommez-en un.

– Président pendant la guerre de 1812

– Cinquième président des États-Unis

– Auteur de la déclaration d’indépendance

– Premier secrétaire d’État

2 sur 9

La Révolution américaine a connu de nombreux événements importants. Nommez-en un.

– Washington traverse le Delaware

– Bataille de Tippecanoe

– Bataille de Fort Niagara

– Le traité de Gand

Vue sur le Capitole, siège du Congrès américain, à Washington. . / Jim Lo Scalzo / Archives

3 sur 9

Quel est le but du dixième amendement?

– Garantit les droits des personnes accusées d’infractions pénales.

– Il établit que les pouvoirs non accordés au gouvernement fédéral appartiennent aux États ou au peuple.

– L’esclavage aboli.

– Interdit les fouilles et saisies excessives par le gouvernement.

4 sur 9

Qui représente un membre de la Chambre des représentants?

– Aux personnes qui vivent dans votre état

– Aux personnes qui vivent dans votre circonscription

– Aux citoyens de leur circonscription

– À votre parti politique

5 sur 9

Qui nomme les juges fédéraux?

– Le président de la Cour suprême

– Le Sénat

– Président

– Le procureur général

6 sur 9

Combien de juges de la Cour suprême faut-il normalement pour statuer sur une affaire?

– Quatre

– Cinq

– Six

– Neuf

7 sur 9

La guerre civile a eu de nombreux événements importants. Nommez-en un.

– Le compromis du Missouri

– La piste des larmes

– La bataille de Little Bighorn

– La marche de Sherman

8 sur 9

Nommez une dirigeante du mouvement des droits des femmes au 19e siècle.

– Clara Barton

– Eleanor Roosevelt

– Mary Baker Eddy

– Sojourner Truth

9 sur 9

La première devise du pays était «E Pluribus Unum». Que signifie?

– Nous le peuple

– L’autonomie gouvernementale

– Sur plusieurs, un

– Une nation, indivisible

1 de 9: Président pendant la guerre de 1812

C’est une nouvelle question du quiz, ainsi que quelques autres sur les pères fondateurs, parmi lesquels Thomas Jefferson et Alexander Hamilton. Auparavant, le test ne portait que sur George Washington.

2 de 9: Washington traverse le Delaware

C’est aussi une nouvelle question dans le test.

3 sur 9: établit que les pouvoirs non accordés au gouvernement fédéral appartiennent aux États ou au peuple.

Cette nouvelle question met en évidence un amendement qui a une signification particulière pour les défenseurs des droits de l’État dans les débats sur le fédéralisme.

4 sur 9: Aux citoyens de votre circonscription

Cette question a été ajoutée au test de citoyenneté. La réponse, et une question similaire sur qui représente un sénateur américain, indique désormais que les membres de la Chambre et du Sénat représentent les citoyens de leur district ou état, par rapport à tous les habitants de l’Etat, le réponse dans la version précédente de l’examen.

5 sur 9: Le président

Bon nombre des nouvelles questions, comme celle-ci, portent sur le fonctionnement du gouvernement.

6 sur 9: Cinq

Il y a de nouvelles questions concernant la Cour suprême, l’accent étant mis davantage sur le plus haut tribunal du pays.

7 sur 9: Sherman’s March

Le test révisé comprend 45 questions possibles sur l’histoire américaine, contre 29.

8 sur 9: Sojourner Truth

L’examen a maintenant dix questions possibles sur le 19e siècle, auparavant il y en avait sept.

9 sur 9: sur beaucoup, un

Le nouveau test élimine un ensemble de questions sur la géographie et augmente le nombre de questions sur les symboles et les jours fériés, avec des questions comme celle-ci.

