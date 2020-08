.

MOSCOU – Yegor Joukov est le visage d’une nouvelle génération d’opposants à Poutine qui utilisent les médias sociaux ainsi que les rassemblements d’étudiants pour s’opposer au régime. Dimanche soir, il a été battu devant son domicile à Moscou quelques heures après avoir publié une vidéo YouTube critiquant Poutine. Dans une déclaration à la police, il a déclaré: « Je n’ai subi aucun dommage matériel, mais mon visage est cassé. »

Une image du visage meurtri du jeune homme de 22 ans, avec des lèvres saignantes et un œil enflé, est déjà devenue virale en ligne – un nouveau symbole instantané de la dernière répression de Poutine.

La principale figure de l’opposition du pays, Aleksey Navalny, était déjà dans le coma dans un lit d’hôpital à Berlin, luttant pour reprendre conscience après ce que les médecins allemands décrivent comme une exposition à une substance toxique dont les effets sont compatibles avec un agent neurotoxique.

Cet été a été une catastrophe pour les adversaires de Poutine. Le président russe a prévalu lors d’un référendum constitutionnel en juillet, qui devrait le maintenir au pouvoir jusqu’en 2036. Depuis lors, les Russes ont assisté à des répressions policières sanglantes contre les manifestants en Biélorussie, y compris des cas présumés de torture et de viol, ordonnés par Alexandre Loukachenko, le Le dictateur biélorusse est maintenant aidé et encouragé par Poutine. La semaine dernière, le pays a été horrifié de se réveiller en apprenant l’empoisonnement de Navalny en Sibérie. L’attaque contre Joukov – qui n’est en réalité qu’un enfant – n’a fait qu’ajouter à un sentiment généralisé de répression.

Dimanche, Joukov a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, qui compte 227 000 abonnés, sur une répression contre les critiques de Poutine dans son université, l’École supérieure d’économie. L’école était autrefois un bastion de la liberté d’expression dans un pays où cela est de plus en plus rare.

Joukov, qui a été arrêté l’année dernière lors de manifestations antigouvernementales et menacé de huit ans de prison, devait commencer ses études sur le programme de maîtrise cet automne.

La vidéo a été postée en réponse aux administrateurs de l’université qui lui ont dit brusquement qu’il ne serait pas inscrit cette année, même s’il avait déjà été accepté et avait payé pour commencer le cours.

Près de 200 000 personnes en ligne ont regardé Joukov dire: «Il est clair qu’aucun professionnel sérieux en science politique ne décrirait le régime de Vladimir Poutine comme efficace.»

En quelques heures, le chef de l’opposition étudiante a été roué de coups devant son domicile à Moscou par des assaillants inconnus.

Au cours des deux décennies de l’ère Poutine, la Russie a connu des répressions contre les médias, les défenseurs des droits de l’homme et les partis d’opposition. Les universités sont la dernière cible. Les professeurs et les étudiants pensent que les étudiants potentiels sont exclus de l’inscription à l’École supérieure d’économie par le FSB, le successeur de la Russie au KGB.

«Les autorités doivent être conscientes de l’histoire de la Russie: les étudiants se sont toujours unis dans les mouvements politiques», a déclaré au Daily Beast, ancienne professeure à l’École supérieure d’économie et fondatrice de Transparency International, Yelena Pamfilova. «Il y a une crise géante et pas seulement en Russie: les personnes en difficulté, comme Joukov, veulent appeler la police à l’aide, mais il n’y a pas de confiance pour la police et c’est très dangereux.

Les intellectuels utilisent depuis longtemps l’École supérieure d’économie comme un espace sûr où des idées politiques et économiques progressistes pourraient être formulées et partagées. « Récemment, tous les professeurs avec des attitudes sceptiques envers le gouvernement ont perdu leurs contrats », a déclaré Zhukov. «Nos médias étudiants d’opposition ont été privés de leur statut d’organisation étudiante.

L’été dernier, Joukov, qui est plus libertaire que libéral, s’est joint aux manifestations déclenchées par de nombreuses violations lors des élections au conseil municipal de Moscou. Il a été arrêté et accusé d’appels publics pour extrémisme. Il aurait pu être condamné à huit ans de prison, mais il est devenu une cause célèbre avec des milliers d’étudiants, de professeurs et de Russes ordinaires protestant pour que les accusations soient abandonnées.

L’affaire contre lui a finalement été rejetée mais l’université a pris des mesures pour éviter une répétition de la controverse et, en janvier, tous les étudiants et le personnel de l’université ont été interdits de faire des déclarations politiques en public ou de s’engager dans des activités politiques.

Zhukov pense que l’université a été contrainte de faire ces annonces par les autorités. «Le gouvernement a eu peur de notre unité, du fait que nous étions avec la direction de l’université. Il m’est difficile de croire que des gens qui ont construit pendant des années «l’université la plus libérale du pays» se sont soudainement transformés en gardiens du gouvernement », a-t-il déclaré.

On ne sait pas qui ou quoi a effrayé la direction de l’université dans le changement soudain de politique, mais certains de ses meilleurs professeurs ont cessé de travailler, y compris Yulia Galyamina, linguiste et leader de l’opposition. La police lui a cassé la mâchoire, cassé les dents et lui a donné une grave commotion cérébrale lorsqu’elle a participé à une manifestation.

Yelena Lukyanova, un autre professeur qui a quitté l’université, a déclaré que l’expulsion de Joukov avait forcé la répression aux yeux du public. «Au moins, ils ont tout dit à l’homme ouvertement, alors que nous n’avons entendu que des indices indirects», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Lukyakova et trois autres anciens professeurs ont lancé «l’Université libre», un projet éducatif indépendant exempt de pression politique et de censure.

«Il n’y aura pas d’étudiants« déloyaux »à l’École supérieure d’économie, nous avons parlé de ces horribles changements il y a six mois, et voici le clou dans le cercueil de mon alma mater», a écrit l’ancien étudiant Roman Kisdomov-Augustus sur Facebook. «Ils peuvent vous interdire d’étudier pour votre activité politique.»

Zhukov est rentré chez lui lundi encore gravement contusionné, mais les médecins ont déclaré que l’attaque ne causerait aucun dommage durable. De l’hôpital, il avait répété le slogan préféré de l’ancien ennemi de Poutine Boris Nemtsov: «La Russie sera libre».

Le chef de l’opposition russe a été assassiné sous les murs du Kremlin en février 2015, alors que Joukov avait 18 ans.

Dans la Biélorussie voisine, les foules réclament également la liberté après des élections discréditées. Plus de 100 000 manifestants ont traversé le pont de Minsk jusqu’à la résidence présidentielle, exigeant la démission de Loukachenko dimanche.

Le Kremlin était resté silencieux pendant les deux premières semaines des manifestations, tandis que des centaines de Bélarussiens étaient détenus, dont beaucoup étaient battus et torturés. Poutine a depuis signalé un soutien croissant au régime de Loukachenko.

Pour démontrer le soutien de Moscou, Poutine a appelé Dimanche Loukachenko avec des voeux d’anniversaire, tandis qu’une foule de manifestants était à l’extérieur en scandant: «Joyeux anniversaire, Loukachenko, vous êtes un rat!

Poutine a également promis d’envoyer des hommes de Moscou pour aider Loukachenko à «mettre fin aux activités extrémistes dans la république en cas de besoin urgent», a déclaré un porte-parole.

La défenseuse vétéran des droits humains et présidente du Comité d’assistance civique, Svetlana Gannushkina, a déclaré que les deux autocrates de l’ex-Union soviétique avaient été encouragés par les appels du président Donald Trump à réprimer violemment les manifestations aux États-Unis.

«En regardant Trump, ils pensent qu’il est acceptable de résoudre les problèmes avec l’opposition en dehors de l’État de droit», a-t-elle déclaré.

«En Russie, la première cible des représailles du Kremlin est toujours l’intelligentsia. Jusqu’à récemment, l’université de Joukov, l’École supérieure d’économie, était à l’origine d’idées libérales progressistes. C’était clairement un endroit désagréable pour le gouvernement autoritaire.

