Le ministre des Finances, Alberto Carrasquilla, a assuré que en février 2021, il remettra un rapport pour lancer la discussion sur la nouvelle réforme fiscale dans le pays. Pour cette raison, plusieurs secteurs ont choisi de lancer des propositions au gouvernement pour participer au débat. C’est ainsi que neuf centres de réflexion, regroupés dans le Tax Work Network, ont présenté neuf propositions et quelques objections.

Pour l’académie, le gouvernement n’a pas la possibilité de rembourser la TVA à l’ensemble de la population vulnérable. Bien qu’étendre le fardeau fiscal à l’ensemble du panier familial augmenterait la collecte dans le pays, selon le magazine Forbes, l’impact négatif affecterait gravement la population disposant de moins de ressources. Actuellement, le remboursement de la TVA ne profite qu’aux groupes appartenant à Le maire de Colombie et les familles en action, ce qui représente un million de foyers dans le pays. Le Tax Work Network indique que ces programmes excluent 60% de la population la plus pauvre.

La première proposition indique que développer un test de proportionnalité d’approuver les avantages fiscaux et de prendre en compte ceux qui devraient être supprimés, puisque, actuellement, souligne le magazine Semana, la population aux revenus les plus élevés est la plus favorisée. Deuxièmement, il propose accéder à des données anonymiséesValora Analitik souligne, concernant les déclarations de revenus, les avantages fiscaux et les pénalités pour les fraudeurs. La troisième proposition souligne le non-application de la TVA sur l’ensemble du panier familial en raison des graves conséquences pour la population vulnérable.

Quatrièmement, le taxe sur les boissons sucrées afin qu’avec cette collection, la santé publique soit améliorée. La cinquième proposition cherche étendre la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone du gaz naturel et du charbon, qui dans la première année a contribué 476 milliards de dollars selon le magazine Semana, et augmenter progressivement son taux. Unifier le concept de bénéficiaire final au sein du système fiscal C’est la sixième idée conçue par le Tax Work Network.

En outre, le sixième chiffre propose qu’un taxe imposable sur les services numériques avec un prix modique. Cette initiative est basée sur la considération que l’économie numérique n’a pas été touchée pendant la pandémie, elle n’a même pas arrêté sa croissance, souligne RCN Radio. La huitième idée indique augmenter le taux de l’impôt foncier et passer à une déclaration universelle de revenus des personnes physiques pour garder une trace de la population qui a besoin de l’aide sociale, explique le magazine Semana. La neuvième proposition a un focus sur la culture fiscale, parce qu’il vise à sensibiliser la population à l’importance de payer des impôts, notamment dans les collèges et les universités. Pour ce faire, des sessions de formation nationales seront organisées sur la culture fiscale.

L’académie a proposé des alternatives telles que la création d’une surtaxe calculée en fonction des données de consommation du panier familial des ménages les plus favorisés et «il est perçu par le biais de la déclaration de revenus», explique le magazine Forbes.

Ces propositions, soulignent les universitaires, visent, en plus de protéger l'État social de droit conformément aux principes de la fiscalité, réduire l'écart d'inégalité du système fiscal colombien actuel cela, étant donné la pandémie, pourrait empirer.

La proposition de réforme fiscale contient neuf propositions, parmi lesquelles se distingue la non-extension de la TVA à l’ensemble du panier familial, comprenant entre autres la nourriture, le logement, la santé, l’éducation, les transports.

