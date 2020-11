Décret 1721 de 2020 du ministère Photo: ministère de l’Éducation nationale.

La Mission des éducateurs et de la sagesse citoyenne recueille, via son portail, les idées que le bureau du maire prendra en compte pour transformer l’éducation à Bogotá au cours des 18 prochaines années. La consultation s’articule autour de six axes thématiques: éducation initiale, formation globale, transformation pédagogique, jeunes et adultes ayant des capacités, éducation pour tous, financement de l’éducation Oui amélioration de la gestion. À ce jour, ils ont reçu 1,047,554 réponses, selon Uniminuto Radio, et plus de 66 000 personnes y ont participé.

L’initiative, ouverte du 14 octobre au décembre, s’adresse aux construction collective de la politique éducative de l’administration actuelle jusqu’en 2030. Un groupe de 80 chercheurs, enseignants et penseurs au niveau national sera chargé de traduire ces idées et d’en faire une réalité dans les années à venir pour transformer l’éducation et répondre aux défis de ce secteur.

Photo: Hôtel de ville de Bogotá.

Selon le magazine Semana, certaines des propositions visent à éliminer le système actuel d’apprentissage basé sur la mémoire, renforcer les capacités bilingues des étudiants et garantir l’accès aux nouvelles technologies. De plus, il a été proposé de leur donner une plus grande importance pour les compétences en dehors de la classe.

Les citoyens ont également proposé renforcer la pensée critique et réflexive afin que les élèves aient plus d’outils pour faire face aux défis qui peuvent survenir tout au long de leur vie. La mise en place de classes virtuelles, le augmentation des échanges culturels et la ajout d’un cursus de matières axé sur la gestion d’entreprise sont d’autres idées collectées jusqu’à présent sur la plateforme.

Les étudiants ont également rejoint, car ils considèrent que les espaces de loisirs et les nouvelles technologies sont essentiels pour améliorer l’apprentissage. La créativité entre également en jeu comme un outil qui renforcera les processus d’enseignement dans la ville. Pour sa part, Les enseignants ont également exprimé leur intérêt pour l’accès aux technologies qui leur permettent de transformer et reconstruire leurs propositions dans les salles de classe.

Edna Bonilla, secrétaire à l’Éducation, a souligné, selon Uniminuto Radio, que les propositions les plus courantes parmi les parents, les gestionnaires, les enseignants, les experts et les fonctionnaires soulignent renforcer le bilinguisme et investir dans les ressources technologiques afin que les élèves assument clairement les défis productifs, éducatifs et environnementaux.

Francisco Cajiao, en conversation avec El Tiempo, a expliqué que le défi du renouvellement et de la modification du système éducatif actuel réside dans le fait que, actuellement, un élève du secondaire suit jusqu’à 12 cours d’une heure. Dans cette plage de temps, il est presque impossible de se plonger dans les thèmes correspondant à chaque sujet. La clé, il a indiqué, est dans relier l’apprentissage à l’environnement des élèves. Les enseignants doivent donc être formés au leadership et à l’utilisation des nouvelles technologies.

Le défi pour parvenir à une formation bilingue réside, selon Cajiao, dans le nombre d’enseignants maîtrisant une deuxième langue en Colombie. En outre, a souligné El Tiempo, La Colombie s’est classée cette année au 77e rang sur 100 pays qui ont participé au classement mondial de l’indice de compétence en anglais (EPI). L’année dernière, il s’était classé 68e.

La plate-forme a été conçue par le Groupe de recherche et de technologie pour l’éducation et l’innovation de l’Université nationale. Aussi, ils prendront soin de systématiser les idées collectées pour la construction du plan sectoriel de l’éducation.

Photo: Hôtel de ville de Bogotá.

Pour participer avec vos idées, vous devez entrer sur le portail, remplir un court formulaire avec vos données de base et votre rôle, que ce soit un étudiant, un enseignant, un administratif, un expert, un jeune en dehors du système, des parents, des tuteurs, un secteur productif ou un directeur de l’éducation.