Par Alvaro Murillo

PUNTA MORALES, Costa Rica, 19 décembre (.) – Quelque 200 travailleurs de 27 nationalités construisent un voilier hybride inspiré des navires finlandais d’époque au large de la côte pacifique du Costa Rica, dans l’espoir de montrer que l’expédition est possible au 21ème siècle. marchandises sans polluer l’environnement.

Son rêve est de lancer prochainement «le plus grand cargo propre du monde» dans les eaux, comme décrit par la société Sailcargo Inc sur son portail Internet, cherchant à provoquer des changements dans l’industrie mondiale du transport maritime depuis ce pays d’Amérique centrale sans tradition de chantiers navals.

Selon la conception, réalisée par un architecte naval néerlandais, le navire à trois mâts transportera jusqu’à 350 tonnes de cargaison avec la force du vent complétée par des moteurs électriques alimentés par l’énergie solaire.

Au-delà de l’environnementalisme romantique, d’une expérience multiculturelle ou d’un goût pour les bois tropicaux dans l’architecture navale moderne, la rentabilité est dans l’esprit des jeunes dirigeants et employés étrangers ou locaux qui travaillent depuis 2018 dans un environnement communautaire.

“L’une des choses les plus importantes est de montrer qu’elle est rentable, ainsi que la durabilité environnementale et sociale”, a déclaré à . Danielle Doggett, directrice générale de l’entreprise, au milieu de l’agitation des travaux à côté de la mangrove de Punta Morales, une communauté de pêcheurs pauvre située dans la province de Puntarenas, à 125 kilomètres à l’ouest de San José.

Doggett, capitaine de navire professionnel, a fondé l’entreprise avec son partenaire, Lynx Guimond, une aventurière et ébéniste, toutes deux canadiennes. Avec un partenaire costaricien, ils ont l’intention d’achever en 2021 le prototype d’un bateau écologique nommé Ceiba, en tant qu’arbre sacré des peuples autochtones d’Amérique centrale.

Le plan est de le mettre en service en 2022 sur les liaisons entre le Canada, l’Équateur et Hawaï pour récupérer en six ans l’investissement privé de 4,2 millions de dollars levés auprès de nombreux pays via une plateforme en ligne.

Il est utile de le faire dans ce pays au leadership environnemental reconnu, a déclaré fièrement le Costaricien John Porras, co-fondateur et représentant légal de Sailcargo Inc. le sceau de “zéro émission” comme le café, le curcuma, le saumon, l’orge et autres “.

Au milieu des arbres et du bruit incessant des scies, ponceuses et maillets dans les ateliers temporaires, la structure prend forme qui mesurera 45 mètres de long et 33 mètres de haut. Ils le fabriquent à partir de bois de forêts secondaires, cultivé ou d’arbres tombés dans une zone voisine, selon l’entreprise.

“Presque tous les efforts contre le changement climatique sont faits sur terre, mais le problème se situe dans la mer. Ce navire est un prototype pour démontrer que des cargaisons propres peuvent être fabriquées”, a déclaré Porras.

Le sens environnemental est partagé par les personnes qui y travaillent, comme Yamileth Espino, une jeune mère célibataire de la ville venue dans l’entreprise pour des tâches de nettoyage et travaille maintenant le bois.

«Je dis aux gens que je travaille à la fabrication d’un bateau et ils ne le croient pas», a déclaré Espino spontanément, avec un collègue australien et un autre américain qui sont venus à ce projet recrutés dans leurs pays. “Je précise que c’est un bateau qui ne pollue pas.” (Rapport d’Alvaro Murillo. Edité par Miguel Angel Gutiérrez)