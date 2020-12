Le modèle le plus vendu en novembre était le Fiat Cronos, dont la valeur moyenne sur la plateforme MercadoLibre est de 1 100 000 $. Si le dollar libre à la clôture d’aujourd’hui (150 $) est pris en compte, il serait alors nécessaire de débourser environ 7 333 USD.

L’effondrement du prix du dollar libre après le sommet de 195 $ en octobre et la contraction de l’écart de taux de change a généré un changement dans l’équation que beaucoup de gens avaient fait pour acheter une voiture avec des devises précieuses. Il arrive que les prix mesurés en dollars aient augmenté dans presque tous les modèles de marché, car les prix en pesos des unités ont été ajustés à la hausse en fonction de l’inflation et la baisse du dollar libre signifiait qu’avec le même montant de devises étrangères peut couvrir un montant beaucoup plus faible en monnaie nationale.

Arrive que Plus l’écart de taux de change est élevé, plus la capacité de négociation a donné aux épargnants des bons précieux lorsqu’ils négocient chez les concessionnaires. C’est ainsi que cette différence a stimulé les ventes dans les mois qui ont suivi la quarantaine plus stricte et bien que la demande demeure, les installations ne sont pas les mêmes qu’il y a quelques mois.

Le dollar libre a aujourd’hui perdu un peso pour revenir à 150 dollars après avoir atteint 195 dollars en octobre dernier, peu de temps après l’incorporation de nouveaux obstacles aux achats de dollars pour l’épargne. Depuis, des interventions sur le marché obligataire et quelques signes que le ministre de l’Économie, Martin Guzman, chercherait à remédier au déséquilibre généré par l’augmentation du financement monétaire du déficit public qui a contribué à réduire l’écart.

Dans ce contexte, Infobae fait une enquête sur les prix en pesos des 10 voitures les plus vendues sur le marché et les a converties en dollars (au taux de change libre) pour prendre en compte combien vous devez payer aujourd’hui pour un 0 kilomètre en devise étrangère.

Le modèle le plus vendu en novembre était le Fiat Cronos dont la valeur moyenne sur la plateforme MercadoLibre est de 1 100 000 $. Si le dollar gratuit à la clôture d’aujourd’hui (150 $) est pris en compte, il faudrait alors payer environ 7333 USD.

La Fiat Chronos était la voiture de 0 kilomètre la plus vendue en novembre sur le marché local

Pendant ce temps, le deuxième véhicule le plus vendu en novembre selon le Association des concessionnaires automobiles de la République argentine (ACARA) était le Toyota hilux, dont la valeur moyenne sur la plateforme de vente en ligne est de 2 500 000 $. Dans ce cas, environ 16 666 USD sont nécessaires.

Troisième apparaît le Chevrolet onix, dont le prix moyen en pesos est de 1 300 000 dollars; pour l’acheter il est nécessaire de débourser 8 666 USD. Il est suivi de Volkswagen Gol Trend dont le prix moyen en pesos est de 1 200 000 dollars, de sorte qu’il serait nécessaire de payer 8 000 USD.

En cinquième place apparaît le Peugeot 208 avec un prix moyen de 1 500 000 $, ce qui équivaut à 10 000 USD. Également Volkswagen amarok a un prix moyen de 2400000 $ ou 16 000 USD.

En attendant il Toyota Etios a un prix moyen de 1 300 000 $ ou 8 666 USD; la Ford Ranger a une valeur moyenne de 2500000 $ ou 16 666 USD; il Volkswagen T-Cross se négocie en moyenne à 1 900 000 $ ou 12 666 USD et le Toyota yaris en moyenne 1 600 000 $ ou 10 666 USD.

Il ne faut pas perdre de vue qu’en Argentine il n’y a plus de voitures à 0 km en dessous d’un million de pesos. Malgré cela, la vente de véhicules 0 Km a augmenté de 33,9% en novembre par rapport au même mois de 2019, avec 34563 unités brevetées, ce qui permet au secteur de prévoir que 2020 se fermera avec un total de près de 345000 voitures vendues. Cela a été souligné par l’ACARA dans son rapport mensuel de novembre.

De même, les concessionnaires -dans un communiqué- ont déclaré que dans les mois à venir “la tendance de croissance amorcée en juin pourrait se poursuivre et que, avec quelques mesures de relance, on pourrait penser à une 2021 avec une augmentation plus importante”.

Concessionnaires, optimistes pour le court et moyen terme

Selon un rapport publié aujourd’hui par l’Association des concessionnaires automobiles de la République argentine, 73% des concessionnaires automobiles qui y sont implantés considèrent que leurs ventes vont se stabiliser ou s’améliorer à court et moyen terme.

Concernant la situation économique du pays pour les trois prochains mois, 50% des personnes interrogées ont indiqué s’attendre à une stabilité, 23% qu’elle s’améliorera et 27% qu’elle sera pire qu’aujourd’hui. En prolongeant la date limite des questions vers la fin de 2021, 56% des personnes interrogées s’attendent à des améliorations, 22% à ce que la situation restera la même et 23% à une aggravation.

Concernant la situation particulière de chaque entreprise enquêtée, Acara a fait état d’une «polarisation relative» du secteur en novembre. 47% ont répondu que le mois était meilleur que prévu, 16% l’ont jugé conforme à leurs attentes, contre 37% qui ont déclaré que c’était pire.

En Argentine, il n’y a plus de voitures à 0 km avec des prix inférieurs à un million de pesos

D’un autre côté, et en termes d’attentes pour décembre, près de la moitié (48%) s’attendent à ce que ce soit un mois similaire à novembre, tandis que 33% s’attendent à ce que ce soit mieux et 20% pire. En référence aux brevets attendus pour 2021, les réponses des personnes interrogées ont montré qu’en moyenne 400 000 unités de zéro kilomètre circuleront dans les rues du pays l’année prochaine.

Les résultats de l’enquête correspondent aux réponses de 134 entreprises du secteur, à travers une nouvelle modalité d’enquête qui, désormais, analysera non seulement les attentes pour le mois prochain, mais aussi les attentes à court et moyen terme.

“Nous sommes heureux de continuer à ajouter des informations précieuses préparées par Siomaa (Système d’information en ligne du marché automobile argentin), c’est pourquoi à partir de ce mois nous diffuserons, en faisant la moyenne, cette enquête sur les attentes du marché automobile argentin (REMA)», A expliqué le président de l’Acara, Ricardo Salomé.

